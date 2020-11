Nemám pocit, že by mě tady někdo úplně diskriminoval, říká zpěvačka Aneta Langerová. Menšiny by neměly své požadavky tlačit silou

Zpěvačka Aneta Langerová okomentovala, jaké to pro ni bylo, když 17. listopadu zpívala Modlitbu pro Martu a pod ní probíhala protivládní demonstrace. „Najednou se zezdola spustily ty zvuky a ta hesla a různý pískot proti vládě a tak a já si říkala, že to musím přezpívat, tak jsem zvýšila ten hlas mnohem výrazněji, než když jsem ji zpívala kdykoliv předtím,“ pověděla. Ve vztahu k homosexuálům je na tom naše společnost prý mnohem lépe než před deseti lety. Něco ji štve, ale ví, že to nesmí prosazovat na sílu.

Hostem Čestmíra Strakatého v Prostoru X byla zpěvačka Aneta Langerová. Z počátku se bavili o novém albu Dvě slunce, které zpěvačce nově vyšlo. „A ta společnost, ve které jsme, to jaké tlaky možná na vás vyvíjí, cítíte tady něco negativního nebo cítíte tady něco vůči čemu se třeba i na tom albu je třeba vymezit?“ zeptal se moderátor.

„No je tam třeba píseň Tělo 2086, která se jasně vymezuje určité anonymitě a neosobní komunikaci a s tématem písně přišel Jakub Zitko minulý rok a minulý rok jsme ji taky dokončili i s tím textem a ona se vlastně stala mnohem víc aktuálnější i letos právě tím, co se děje a díky té sociální izolaci, která je a všechno je mnohem víc virtuální, všechno mnohem víc na internetu a tak různě, takže to osobní setkání je teďka problém a zpívá se tam, že si lidi pomalu ani nepodají ruku, každého se ptám, jestli mu můžu podat ruku, a to je vlastně zvláštní, to je něco, co mně osobně nedělá dobře,“ přiznala zpěvačka.

Celý rozhovor ZDE:

Aneta Langerová zpívala 17. listopadu na balkoně Národního divadla Modlitbu pro Martu a měla z toho zajímavý pocit. „Samozřejmě ten přenos byl online, taky to nebylo možný. Dole stáli lidi a nemohli to slyšet, to mě velmi mrzelo, ale bohužel to nešlo, nebylo nám to dovoleno. Pro mě je vždycky důležitý, že se kontaktuji s někým, kdo tu píseň zpívá, když zpívám něčí píseň, takže jsem mluvila s Martou Kubišovou, kterou tímto zdravím, protože to je moje úžasná opora a ta mě taky podpořila a řekla, že je důležitý, aby ta píseň zazněla, ať tam jdu, že ona tam určitě nepůjde a ať tam jdu a zazpívám ji, takže jsem měla takové to požehnání její, ale jinak zpívat takovou píseň je obrovská zodpovědnost a upřímně se mi do té role nikdy nechce,“ pověděla. Ta píseň je dle Langerové spojena s dobou, ve které nežila a má z toho rozporuplné pocity.

Obsah písně je prý nadčasový a bude aktuální vždy i dnes. „Na druhou stranu, když jste ji zpívala, tak pod tím balkonem, respektive ne přímo pod ním, ale na Národní třídě šla demonstrace proti vládním opatřením, proti rouškám, proti tomu všemu, je to trochu zvláštní kontrast s tou písní, s tou její zprávou,“ doplnil moderátor. Langerová to připustila.

„My jsme nevěděli úplně přesně, že tam bude takhle procházet a že to uslyším až nahoru, ale já jsem spustila a najednou se zezdola spustily ty zvuky a ta hesla a různý pískot proti vládě a tak a já si říkala, že to musím přezpívat, tak jsem zvýšila ten hlas mnohem výrazněji, než když jsem ji zpívala kdykoliv předtím tu píseň, protože jsem toužila po té chvíli, kdy si připomínáme toho 17. listopadu a respektuji všechny demonstrace, ale byl to okamžik, který byl důležitý i s tou vzpomínkou na něco pozitivního,“ dodala.

Před vítězstvím v Superstar se jejím životě děly zásadní věci, které ji prý ovlivňují dodnes. Šlo o rodinné věci, vyrovnávala se se smrtí matky, kterou si zpětně vyčítala a vyčítá. Matka jí měla chybět hlavně v dospívání. Kritizovala též média, která o smrti její matky mnohdy psaly. „V momentě, kdy jsem viděla na titulní straně její náhrobek, tak to mě dostalo. To byl zákrok médií, kdy od té chvíle mám k médiím hodně jiný vztah,“ pověděla. Prý se jednalo přímo o hyenismus.

„Když se bavíme o těch médiích a o tom, jak o vás možná píší. Ona vás docela dlouho v médiích, minimálně i před některými lidm,i definovala sexuální orientace. Já jsem nad tím přemýšlel hodně, jestli to v rozhovoru vůbec otevírat, jestli to je něco, o čem vy sama chcete mluvit, co by mělo být něco, co vás definuje,“ zmínil Strakatý.

Langerová odpověděla, že je člověk jako jakýkoliv jiný a nemá potřebu se o tom bavit dlouhosáhle. „Myslím si, že je podstatný, co člověk dělá, jakým způsobem se vyjadřuje, jakým způsobem jedná, jestli udržuje nějaké své hodnoty, které jsou pro něj důležitý, má třeba pocit, že jsou důležité pro tu společnost, snaží se být dobrým člověkem, to je jediný měřítko, které mi přijde objektivní, takže nemám moc potřebu o tom mluvit. Jsou různé věci, které mě samozřejmě trápí v rámci toho, že nemáme pořád dostatečně těch práv různých a stejnou hodnotu těch práv, jako třeba mají ty heterosexuální páry, ale stejně mám pocit, že ta společnost k tomu musí sama dospět, že to nejde, abychom to nějak natlačili silou tyto pravidla,“ vysvětlila. Navíc jako společnost jsme více tolerantní a má pocit, že to jde dobrým směrem.

„Nemám pocit, že by nás tady někdo úplně diskriminoval nebo já jsem se s tím nikdy nesetkala, ale zase nechci říkat, že někdo není diskriminovaný, je to hrozně složitá otázka, protože nejde to nikdy říct jako celek. Jde říct jenom to, co vnímám a před deseti lety to určitě bylo daleko horší, než to je teď,“ myslí si zpěvačka.

Na závěr se přešlo k tématu koncertů a jak zvládá, že nejsou a ještě dlouho nebudou. Vyrovnává se s tím dle svých slov těžce. „Já jsem introvert a tolik té společnosti tolik nepotřebuji, ale ty koncerty, to je něco jiného, to je něco, co mě naplňuje a jsem na to zvyklá, mám ráda, když prostě můžu zpívat před lidmi, mám ráda ten kontakt s nimi a i to cestování, být každý den někde jinde, to mě baví a na jednom místě moc dlouho nevydržím, takže mě tohle všechno chybí,“ uzavřela Langerová.

