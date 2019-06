Nemáme se líp, nastoupil Bartoš na premiéra. A pak jej varoval před božími mlýny

„Vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, vážení občané, opravdu není líp, alespoň ne v tom smyslu, jak se nám snaží premiér Babiš prezentovat,“ řekl na úvod své desetiminutové řeči Bartoš a vzápětí vysvětlil, že se sice máme nejlépe od revoluce, ale není to zásluha vlády Andreje Babiše.

„Je to díky našim občanům, kteří pracují od nevidím do nevidím, starají se o své rodiny i o své seniory. Je to díky podnikatelům, kteří poctivě vedou své podniky, i když jim mnohdy hází vláda klacky pod nohy,“ vysvětloval předseda Pirátů a dodal, že se máme lépe díky třiceti letům demokratického vývoje – a ne díky současné vládě.

Naopak bychom se podle Bartoše mohli mít lépe, kdyby se čas poslanců mohl věnovat rozvoji České republiky a nemusely se opakovaně řešit problémy členů vlády. „Shrňme si fakta, proč tu dnes jsme. V čele ČR stojí trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů, a navíc jeho vláda nečiní řadu důležitých kroků,“ zopakoval pro všechny přítomné důvod dnešní schůze předseda Pirátů.

Co se týká střetu zájmů premiéra, Bartoš připomněl, že Piráti na tuto možnost upozorňovali již před několika lety. „Naše kvalitní právní analýzy navíc potvrdily závěry auditu Evropské komise a nyní nám skutečně hrozí, že vracené dotace bude platit každý z nás,“ obává se Bartoš s tím, že v EU nám díky této kauze velmi klesla důvěryhodnost.

„V normální západní demokracii by takto dlouho premiér nevydržel, jen tady může dále křičet, že nikdy neodstoupí,“ podivil se Bartoš a dodal: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“

Na závěr prvního bloku své řeči Bartoš adresoval svá slova přímo Andreji Babišovi. „Pane premiére, svým nezodpovědným chováním jste rozdělil společnost a dostal nás do této agónie,“ vyčetl Babišovi předseda Pirátů.

Druhý důvod pro vyvolání hlasování o důvěře vládě je podle Bartoše špatná vláda koalice ANO a ČSSD se zřejmou podporou komunistů a SPD. „Tato vláda neplní své závazky, škrtí potenciál rozvoje České republiky a nepřináší nutné změny, aby skutečně bylo líp,“ vyřkl svůj ortel Bartoš, podle kterého vláda navíc nebojuje s korupcí, jak slibovala, ale sama podněcuje klientelismus.

„Vláda nás opíjí rohlíkem, ale schválně se zeptejte učitelů, zdravotníků a dalších, jestli se jim tak výrazně zvedly mzdy, jak nám premiér stále podsouvá,“ pokračoval Bartoš. „Ale ono nejde jen o mzdy, život není jen o penězích a o tom, komu premiér tu a tam přidá,“ narážel Bartoš na Babišova slova o tom, že nechápe, proč lidé protestují, když jim nestále rozdává peníze.

Podle předsedy Pirátů se vláda už ani nesnaží o vyrovnaný rozpočet a její investice jsou navíc jen krátkodobé populistické kroky. „Schodek rozpočtu není vyvážen zásadními investicemi do budoucnosti. Vláda Andreje Babiše totiž dlouhodobě nekope za občany ČR, není schopná držet tempo s vývojem západní společnosti. Je to vláda udržovací, která řeší problémy na základě průzkumu veřejného mínění,“ řekl již ve velmi ostrém tónu Bartoš.

„Pokrok nejde dostatečně rychle, protože se každý měsíc musíme zabývat problémy Andreje Babiše a personálními problémy vlády,“ zopakoval Bartoš s tím, že místo toho je třeba řešit milion lidí v exekuci, devastaci životního prostředí, dostupnost bydlení nebo udržitelnost důchodového systému. „Místo toho tu máme dehonestaci odborníků, zastrašování oponentů a agrofertizaci společnosti,“ pokračoval v kritice Bartoš.

„Jediný skutečný projekt, který Babiš vymyslel a dotáhl do konce, je šikanózní EET, jejíž reálný přínos vlastně stále není doložený. To je za 6 let Andreje Babiše ve vrcholné politice zoufale málo,“ řekl na závěr Bartoš a potvrdil, že Piráti dnes vládě důvěru nevysloví.

