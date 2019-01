Němci a nacisté? Ne! volá Kalousek. Akce Okamury má dozvuky: Něco jste asi přehlédli

23.01.2019 14:06

Tomio Okamura včera vyřkl slovo na R, které vyprovokovalo Miroslava Kalouska. Ne, nebyly to restituce, ale reparace. „Podle našich konzervativních odhadů nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun,“ tvrdí předseda SPD. Jan Hamáček nemusel ani nic říkat, aby vyjádřil svůj názor. Ale slovo si neodpustil Miroslav Kalousek. „Nemohli byste si vy, čeští náckové, tohle vyřídit s německými nácky a netahat nás do toho, nás české demokraty s německými demokraty? My už se bez vás nějak dohodneme,“ sdělil Okamurovi.