Němci se oprostili od emocí a hledali energetické zdroje, zatímco my jsme hledali zbraně, říká velvyslanec Kafka

Němci se podle agentury Reuters chystají Ukrajině poskytnout zbraně za dalších 500 milionů eur, měli to oznámit při návštěvě Kanady. V pondělí německý kancléř navštíví i Českou republiku, bude to jeho první cesta do Prahy v roli šéfa kabinetu. Detaily návštěvy německého kancléře Olafa Scholze zatím známy nejsou. Bude řešit problematiku války na Ukrajině i energetické krize. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka v pořadu Interview ČT24 popsal, jak se Německo připravuje na letošní zimu a jaký je jeho vztah s Ruskem. .

„Program zatím stále kvasí. Vypadá to, že bude přednáška v Karolinu o budoucnosti Evropy a bude setkání s panem premiérem Fialou. Bude to, řekněme, reciproční návštěva na cestu pana premiéra Fialy 5. května do Berlína. Bude to krátká, ale doufám, že efektivní návštěva jako ta květnová,“ řekl úvodem k obrysům programu německého kancléře v pondělí v Praze.

Detaily návštěvy německého kancléře Olafa Scholze zatím známy nejsou. Bude jistě řeč o válce na Ukrajině i energetické krizi. „Předpokládám, že se proberou jak bilaterální témata, tak témata globální a evropská. Dnes vše souvisí se vším. Svět prochází válečnou krizí. Je to i hledání, jak vůbec dál. Jak se orientovat a zda se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit. Tady si s Němci můžeme rozdělit role, protože Němci jsou budovatelé větších vizí. Nám je bližší hledat pragmatické kompromisy a korigovat tu vizi,“ hovořil, že se může úspěšně prolnout německá vize a český pragmatismus.

Podle Kafky bere německá vláda velmi vážně varování, že do Evropy přestane na podzim proudit plyn. „Troufnu si tvrdit, že už od samého počátku to byl jeden z důvodů méně emotivního přístupu Německa k tomu šoku z ruské agrese. Počítali, do jaké míry si mohou dovolit odejít od ruského plynu,“ vysvětluje diplomat počáteční rezervovaný přístup německé strany v pomoci Ukrajině.

„I my sami jsme během dvou tří měsíců, kdy pokračovaly sankční balíčky, zjistili, že prostě ne vše ustojíme. A že je třeba naši pomoc Ukrajině postavit na pevnější hospodářský piedestal. Nakonec nám vlastně i přišlo vhod, že Němci v době, kdy my jsme hledali zbraně, hledali energetické zdroje,“ uvedl k otázce, jak energetickou krizi zvládají Němci.

Na jaké varianty se nyní německá vláda připravuje na zimu? „Německá vláda se připravuje na tu nejkritičtější variantu, že by Rusko zcela přestalo dodávat do Německa plyn. Pro Němce je to veliká výzva. Tradičně se bojí dvou věcí, a to je inflace a nezaměstnanost. Když by energetická krize dopadla tvrdě na průmysl, Němci by možná znovu začali propadat starým strašákům.“

Na krizi a nedostatky se podle Kafky Němci dívají dost pragmaticky: „Uvědomují si, že kdyby šli cestou emotivní a chtěli dát lidem jistotu a vyhlásit i stav nouze, domácnosti by byly nejvíce hájeným odběratelem, pak by nebylo možné po nich chtít, aby se nějakým způsobem uskromnily. Daleko větší by byla pravděpodobnost, že by to dopadlo na německý průmysl, toho se Němci bojí.

Proto Němci v předtuše, že ta zima bude těžká, se snaží s veřejností komunikovat a připravovat na to, že by se měli občané uskromnit a že na veřejných místech, stadionech a v nemocnicích bude docházet k určitým úsporám,“ vysvětluje, že německá vláda stejně jako české Ministerstvo průmyslu připravuje vyhlášku, jak by se v případě nedostatku plynu mělo omezovat vytápění.

Německá vláda ústy ministra hospodářství a ochrany klimatu Roberta Habecka, jednoho z lídrů Zelených, sdělila, že úspora by měla být až dvacetiprocentní. Na rozdíl od toho, čemu jsme se všichni zavázali v Bruselu, že se pokusíme dosáhnout patnáctiprocentní úspory. Je to pro ně do značné míry určitá šance, zejména pro stranu Zelených, že by nutně nemuseli souhlasit s prodloužením provozu tří posledních jaderných elektráren, které ještě zbývají,“ míní Kafka, který očekává, že se Zelení s provozem jaderných elektráren budou ještě nakonec muset na nějakou dobu smířit.

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck vyloučil prodloužení životnosti jaderných elektráren za účelem úspory plynu. Vliv prodlouženého provozu na spotřebu plynu je podle něj příliš nízký. Konečné rozhodnutí přinese probíhající zátěžový test.

Mohou podle Kafky něco vyřešit telefonáty Scholze s Putinem? „Němci nechtějí připustit, že by se zavřely veškeré komunikační kanály mezi Ruskem a Německem. Lidé z kancléřství říkali, že telefonovat s Putinem opravdu žádná radost není, ale že je zapotřebí mu při těchto rozhovorech opakovat, že Německo nebude měnit svou politiku vůči Ukrajině na základě toho, co chce Rusko. Ukrajinu přestanou podporovat ve chvíli, až Ukrajina řekne, že to už stačilo. Je to takový pokus vrátit Putina do reality.

Myslím, že Němci se dnes na Rusko dívají pragmaticky a naším společným úkolem je se dostat do takového vztahu s Ruskem, kdy si budeme moct dovolit ho ignorovat, podobně jako Rusko ignoruje naše zájmy,“ uzavřel český velvyslanec v Německu.

