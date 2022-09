Němcová: Volejte do obcí na Vysočině, ať volí Vystrčila

reklama

Jihlavské senátní volby na sebe upoutávají pozornost nejen kvůli otázce pokračování předsedy horní komory Vystrčila, ale také kvůli současnému soudnímu procesu v kauze Čapí hnízdo, v němž Nagyová figuruje coby obžalovaná.



Kromě toho, že je otázkou, zdali by po zvolení Nagyové pokračoval soudní proces v této kauze samostatně s expremiérem Babišem, mnoho lidí upoutaly její slova ve vysílání České televize, že první, co by v Senátu udělala, pokud by se do něj dostala, je podání žádosti o senátorskou imunitu.

„Jako první, pokud by to vyšlo, vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ prohlásila.



Později však toto tvrzení stáhla a uvedla, že šlo o přeřeknutí. „To jsem se přeřekla. Myslela jsem, že požádám o její zrušení. Stres asi působí,“ vysvětlila tento výrok pro SeznamZprávy.cz.



Senátorka Miroslava Němcová ke spojitosti Nagyové s kauzou Čapí hnízdo napsala, že ve světle pondělního dění u soudu s Babišem a Nagyovou „je jasné, že se paní Nagyová nepřeřekla“.



„Ona tu imunitu moc potřebuje. Na dokumentu je její podpis. Proto ty kotle hnusu, nenávisti a lží proti Miloši Vystrčilovi,“ míní.

Narážela tak na zveřejnění dohody o ručení za mnohamilionový úvěr Čapího hnízda u HSBC banky, na níž má být přímo Babišův podpis a na výpověď někdejšího zaměstnance HSBC, jejímž klientem byl Agrofert, Filipa Koutného.



Koutný před soudem uvedl, že v letech 2007 či 2008 přišel od Agrofertu do banky projekt farmy Čapí hnízdo. Za úvěr dle něj ručil Agrofert a zpočátku prý mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše.

Jde o tyto dokumenty, které jsme zveřejnili: Dohoda o ručení za mnohamilionový úvěr Čapího hnízda u HSBC.



Je na nich i Babišův podpis, kterým jeho Agrofert ručil za stovky milionů, jež banka půjčila na výstavbu jeho víkendového sídla. pic.twitter.com/oPOVccYCFX — NEOVLIVNICZ (@NEOVLIVNICZ) September 26, 2022

Senátorka také vyšla s jasnou podporou pro Vystrčila a sdílela návod, jak mohou šéfovi Senátu pomoci lidé, kteří nežijí v jihlavském volebním obvodu.

„Najděte si: ‚Popis volebního obvodu č. 52 – Senát PČR.‘ Je tam seznam všech obcí, které do obvodu patří. Máte-li tam známé, můžete jim zavolat a poprosit je o hlas pro Miloše Vystrčila. Díky moc,“ vyzvala.

Pokud chcete pomoci M. Vystrčilovi ve druhém kole a jste odjinud.



Najděte si: “Popis volebního obvodu č. 52 – Senát PČR.”Je tam seznam všech obcí, které do obvodu patří. Máte-li tam známé, můžete jim zavolat a poprosit je o hlas pro M. Vystrčila. Díky moc. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) September 25, 2022

Koho mají voliči podporovat ve druhém kole senátních voleb, radí také publicista Zdeněk Šarapatka, jenž se snažil do Senátu probojovat v mělnickém obvodě, ale zbyli mu jen oči pro pláč, když propadl až na čtvrté místo s 10,94 % hlasů.

Předběhl jej na třetím místě současný senátor Petr Holeček a do druhého kola pak postoupila z druhého místa manažerka v neziskovém sektoru a kandidátka hnutí ANO Andrea Brzobohatá (24,07 %) a první pak byla starostka obce Hlavence a kandidátka ODS Jarmila Smotlachová (25,02 %).



Právě Smotlachovou mají voliči podle Šarapatky upřednostnit před kandidátkou hnutí ANO. Brzobohatá je podle něj „do loňských parlamentních voleb Babišova poslankyně, která ve Sněmovně zvedala ruku pro ruinování státního rozpočtu a zadlužování země, covidový chaos a bagatelizování jeho zločinů“.

„Obsazování Senátu Babišovými loutkami stejně, jako ‚nácky‘, je zcela reálným nebezpečím pro západní ukotvení republiky, ústavní svobody a demokracii. Kdo sleduje Babišův obdiv k Orbánovi a čerstvě jeho protiukrajinské výroky, ví,“ pokračoval bývalý člen Rady ČT.

Šarapatka, jenž byl kandidátem TOP 09, dále napsal, že mu bylo ctí „bojovat proti zlu“. To se dle něj „rozlézá po naší zemi“.



„Je agresivní. Vemlouvavé. Bohaté. Navíc spojilo síly: Oligarcha drancuje stát a kolaboranty dotuje Kreml. A oba podlézají nepříteli. Je to věru těžký soupeř: Vždy hraje špinavě. Na strach…, s nímž je jedna ruka. Na nouzi…, kterou sám zavinil. Na hloupost, na sobectví, na malost. Na dnešek, ne na zítřek. Říká my a myslí sebe. Říká ‚národ‘ a myslí Rusko. Dělal jsem, co jsem uměl. Díky vám, s vámi a pro vás. Pro svobody, pro demokracii, pro republiku Západu… ne pro vazala Putina. Nad mozky, vypranými ve lži a závisti, ale vyhrát neumím,“ vyjádřil se ke svému volebnímu debaklu a tvrdil, že soupeřil s „vlastními parťáky z koalice“ i „se služkou Babiše a gaunery od Rusa“.



„Zlu se neustupuje: Setkejme se na náměstích. Nahlas. Aby nás dobře slyšeli. Aby se za nás pan Havel nestyděl. Oživme listopad. Hlavu vzhůru, dáme si vědět! Brzy. Slibuji. Kdo, když ne my? A kdy, když ne teď!“ rozjařil se také neúspěšný kandidát.

