Němcová: Zeman podvrací ústavní systém

Na slova poslankyně za ANO Zuzany Ožanové o nedostatcích senátorské žaloby, kdy citovala Aleše Gerlocha, se snesla spousta kritiky. Vyjádřila se Miroslava Němcová, avšak i pirát Jan Lipavský. Gerloch prý přednášel neostalinistickým dialektem, řekl Lipavský, a znamená to neonormalizační pořádky Babiše a Zemana. A co Němcová? Přečtěte si.

„Děkuji za slovo. Chtěla bych se vyjádřit k tomu, co zde citovala paní poslankyně Ožanová v textu pana doktora Gerlocha, kdy podle něj neexistuje definice hrubého porušení Ústavy. Chtěla bych zde odkázat na to, že výklad tohoto termínu poskytli ústavní experti Jan Kysela, Jan Wintr, myslím, že to bylo v roce 2017, kdy konstatují, že hrubým porušením ústavy se rozumí jednorázové porušení pravidla či principu zásadní důležitosti, ale taky opakované porušení Ústavy, které ve svém důsledku podvrací ústavní systém. Tak k tomu toto doplním,“ řekla Němcová.

Do doktora Gerlocha se však obul pirát Jan Lipavský. „Dobrý den, děkuji za slovo pane místopředsedo. Já bych jen doplnil fakticky informace, které zazněly od paní poslankyně Ožanové. Pan doktor Gerloch byl navržen tento rok panem prezidentem na ústavního soudce, Senát jej nepodpořil, dostal 19 hlasů z 64. K té příležitosti, profesor z Cardiff Law School, profesor Jiří Přibáň s ním učinil nějakou zkušenost v osmdesátých letech a okomentoval to slovy: ‚Aleš Gerloch přednášel teorii socialistického státu a práva neostalinistickým dialektem, který již v době perestrojky nebyl nutný ani vyžadovaný. Gerlochův talent nespočíval v odbornosti, ale ve schopnosti kombinovat osobní ambice s neosobní loajalitou se všemi, kteří byli zrovna u moci. Skutečnost, že okupoval místo vedoucího katedry na více univerzitách a v několika právních oborech není projevem geniality ducha, ale tristním stavem českého vysokého školství.‘ Já bych chtěl říct, že pro mě je to určitým symbolem jakýchsi neonormalizačních pořádků, které se tady snaží zavádět Andrej Babiš s Milošem Zemanem, kam vítr, tam plášť. Děkuji za pozornost,“ rýpl si Lipavský do Gerlocha.

