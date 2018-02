Německo a Francie jsou ve při. Kvůli uprchlické krizi. Macron chce být vůči migrantům tvrdší

Páteční MF Dnes přináší informace o tom, jak to zase jednou jiskří mezi Paříží a Berlínem. Německá kancléřka Angela Merkelová volá po solidaritě v migrační krizi, jenže francouzský prezident Emmnauel Macron hodlá být vůči migrantům tvrdší.

Otázka řešení uprchlické krize stále hýbe Evropskou unií. Uprchlíci jsou pískem, kvůli kterému se zadrhává i francouzsko-německý motor. Novou porci písku přidali do tohoto motoru německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten zpočátku tvrdil, že by Německo mohlo být vzorem pro řešení uprchlické krize, dnes už mluví jinak.

„Potřebujeme více solidarity v evropské imigrační politice a jednotný azylový systém,“ řekla německá kancléřka Angela Merkelová krátce před tím, co se bude v Bruselu znovu jednat o řešení migrační krize. „Pravidla imigrace a udělování azylu se musí výrazně zpřísnit,“ kontroval francouzský prezident Emmanuel Macron.

Francouzský prezident by rád zpřísnil pravidla udělování azylu uprchlíkům, a především by z Evropy rád vypoklonkoval neúspěšné žadatele o azyl. Lidé, kteří nedostali azyl, totiž z Francie, z Německa, ale ani z jiných zemí EU příliš nespěchají domů. Macron to chce změnit a už kvůli tomu připravuje zákon, který má deportace neúspěšných žadatelů o azyl urychlit

Merkelová obrousila hrany sporu o migranty, když prohlásila, že se na potřebě reformy EU s Macronem shoduje, ale najdou se některé jednotlivosti, kde teprve musí najít společnou řeč.

„Změny, které Macron nyní navrhuje ve Francii, čelí nevoli ze strany pozičních republikánů, levicových stran i nevládních organizací – jsou podle nich příliš přísné. Za nelegální vstup do země může hrozit rok vězení, za padělání dokladů až pět let. Macronova strana La République en marche má v parlamentu většinu, přesto lze v dubnu, kdy se zákon bude projednávat, očekávat bouřlivou debatu,“ uzavírá deník.

autor: mp