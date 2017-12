Německo hlásí prudký nárůst útoků migrantů na policii, shovívavost německého soudního systému je podle příslušníků německé policie příliš velká

V důsledku migrační politiky otevřených dveří kancléřky Angely Merkelové dosáhly násilné útoky na německou policii epidemických rozměrů, alespoň to ukázaly oficiální statistiky. Spolkový kriminální úřad Bundeskriminalamt zveřejnil údaje za loňský rok, kdy se policie stala terčem více než šestatřiceti a půl tisíce útoků, v průměru tedy sto útoků za den. V porovnání s předešlými lety se tak jedná o velmi prudký nárůst.

Násilí proti policii se vymklo kontrole ve všech šestnácti spolkových zemích Německa. Předběžné informace, které unikly do německého veřejného rozhlasu ukazují, že v násilí proti německým policistům bude rok 2017 rekordním rokem.

Podle oficiální statistiky souvisí nárůst útoků proti policii s tím, že Angela Merkelová do země vpustila od roku 2015 více než milion migrantů, většinou muslimů, z Afriky, Asie a Středního východu. Osobní zkušenosti jednotlivců dávají za pravdu policii, která tvrdí, že za mnoha útoky stojí migranti. Informace pro české čtenáře přeložil deník Neviditelnýpes.lidovky.cz ze serveru Gatestoneinstitute.org.

Jako jeden z příkladů lze uvést incident z Gelsenkirchenu, kdy dva policisté zastavili řidiče poté, co projel křižovatku na červenou. Řidič vystoupil z auta a dal se na útěk. Když jej policisté dostihli, byli konfrontováni s více než padesáti členy arabského klanu. Patnáctiletý mladík napadl jednoho policistu zezadu a škrtil ho až do bezvědomí. V jiném případě byli policisté obklopeni a fyzicky napadeni více než šedesáti členy arabského klanu. Důstojníci policejního oddělení v Gelsenkirchenu prý následně uspořádali tajné setkání se zástupci tří arabských klanů, s cílem domluvit společenský smír mezi Němci a Libanonci. V uniklé policejní zprávě bylo uvedeno, že členové klanů policejnímu náčelníkovi Ralfovi Feldmannovi řekli: „Policie nemůže vyhrát válku s námi Libanonci, protože ji početně převyšujeme. Když budeme chtít, tak to bude platit pro celý Gelsenkirchen.“

Další incident se odehrál v Mülheimu, kde se zhruba osmdesát členů dvou konkurenčních klanů dostalo do hromadné potyčky v důsledku hádky dvou mladistvých. Policisté, kteří dorazili na místo, pak byli napadeni láhvemi a kameny. K obnovení pořádku bylo nasazeno více než sto policistů podporovaných vrtulníky. Pět lidí bylo vzato do vazby, později však byli propuštěni.

Na sedmdesátém ročníku Podzimních slavností ve Fellbachu napadlo policii šedesát mladistvých migrantů. Policie tuto mládež označila za „výhradně německé občany s migračním pozadím a další migranty“. Výrostci se tam zřejmě střetli v „boji o území“.

Ve Würzburgu policisté zastřelili sedmnáctiletého afghánského žadatele o azyl, který kolem sebe ve vlaku mával sekerou a křičel „Alláhu Akbar“, vážně zranil pět osob. Policisté ho zastřelili poté, co na ně také zaútočil. Poslankyně Bundestagu za stranu Zelených Renate Künast kritizovala policii za „použití smrtící síly“.

Někteří policisté jsou proto přesvědčeni, že politicky korektní soudní systém Německa podporuje násilí proti nim.

Soud v Hannoveru odsoudil šest členů kurdského klanu k podmíněnému trestu za to, že vážně zranili dva tucty policistů během násilných bouří v Hamelnu. Policisté přijali tento rozsudek s hněvem a výsměchem. Případ je datován do ledna 2014, kdy se šestadvacetiletý člen klanu, zatčený za loupež, pokusil utéct z kanceláře a vyskočil z okna v sedmém patře soudní budovy. Poté byl odvezen do nemocnice, kde zemřel. Členové jeho klanu následně vyplenili nemocnici i soud a napadli policii kamením a jinými předměty. Bylo zraněno čtyřiadvacet policistů a šest zdravotnických záchranářů.

Soudce se vyjádřil tak, že byl shovívavý, protože obžalovaní byli svědky smrti šestadvacetiletého člověka a byli tím traumatizováni. Soudce rovněž odhalil, že s klanem uzavřel dohodu, což vedlo mimo jiné k tomu, že policisté nemohli svědčit u soudu. Mnozí se domnívají, že skutečným důvodem pro shovívavost soudce bylo to, že se bál, že by se klan mohl pomstít jeho rodině.

„Všichni policisté očekávají ochranu a podporu ze strany státu. Pokud chceme ochránit ty, kteří zajišťují veřejnou bezpečnost, musí být jasné, že každý, kdo napadne policisty, napadá stát 2 a musí se bát náležitých důsledků. Nezáleží na tom, z jakého prostředí pachatelé přicházejí,“ řekl předseda policejního odborového svazu GdP v Dolním Sasku Dietmar Schilff.

„Převážně mladí Muslimové nemají vůči policii ani minimální úroveň respektu. Při hlídkování v ulicích jsme mladými muslimy verbálně uráženi, volají na nás ‚zasraní poldové‘. Při dopravní kontrole agrese neustále vzrůstá, což se týká převážně migrantů,“ uvedla v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Deutschlandfunk německá policistka Tania Kambouri a dodala, že by si přála, aby byly tyto problémy jasně přiznány a efektivně řešeny a aby se zpřísnily zákony.

Místopředseda Německého policejního odborového svazu DPolG v Hamburku Freddi Lohse se prý obává, že mnozí pachatelé z řad migrantů považují shovívavost německého soudního systému za signál, že mohou pokračovat ve svém delikventním chování. „Ve svých domovských zemích jsou zvyklí na tvrdší důsledky. Nemají k nám žádný respekt,“ dodal.

