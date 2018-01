Německo prý bude více „africkou, muslimskou a asijskou zemí“. Vlivný deník má obavy o budoucnost země

I ve světle volebních výsledků se CDU/CSU i SPD shodují na tom, že se již nesmí opakovat roky 2015 a 2016, kdy do země přišel téměř milion uprchlíků. Vláda jim nebyla schopna zajistit adekvátní podmínky pro integraci a masivní migrační vlna navíc přinesla vyšší kriminalitu a ohrožení bezpečnosti domácího obyvatelstva. Stanovení horní hranice se nicméně kancléřka Angela Merkelová dlouhé měsíce bránila.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že ustoupila. Jak píše deník Die Welt, ročně by mělo Německo přijmout maximálně mezi 180 000 až 220 000 uprchlíky. CDU/CSU i SPD chtějí dále rozšířit seznam bezpečných zemí, jejichž obyvatelé by neměli nárok na udělení azylu. Levice a Zelení již návrhy budoucí koalice kritizovali, naopak představitelé Alternativy pro Německo je považují za nedostatečné.

Ačkoli se horní hranice pro přijímání uprchlíků jeví v porovnání s roky 2015 a 2016 jako mnohem striktnější, v porovnání s předchozími lety tomu tak není. Jak připomíná Die Welt, v roce 2014 přišlo do Německa pouze asi 50 000 žadatelů o azyl. O šest let dříve ještě o 22 000 méně. „V roce 1999 označil tehdejší ministr vnitra Otto Schily 138 000 uprchlíků za krajní hranici, kdy je ještě možné se o ně postarat a neriskovat sociální pnutí,“ píše deník.

V loňském roce přišlo do Německo téměř 190 000 uprchlíků. „Současná koalice chce horní hranici ještě zvýšit. Jak ale budou uprchlíci, kteří neumí německy a často ani číst a psát ve svém rodném jazyce, schopni čelit výzvám otevřené společnosti v Německu?“ konstatuje deník s tím, že se Německo v budoucnu nepochybně stane více africkou, muslimskou a asijskou zemí. „Obě politické strany musí zajistit, aby bylo umožněné v Německu žít pouze těm, kteří jsou ochotni se integrovat.“

Jenom tak může být podle vlivného deníku zajištěn sociální smír. Tématu migrace se chopila zejména bavorská CSU, která hodlá prosazovat přísnější pravidla pro uprchlíky bez pasu a průkazu totožnosti. Ti by měli být zadržováni ve specializovaných centrech do té doby, než se prokáže jejich identita. Měli by rovněž dostávat nižší sociální dávky. Zaměřit se chce CSU údajně i na mladistvé uprchlíky. Úřady by měly dostat nové nástroje, jak bez průtahů prověřit jejich věk.

autor: Josef Provazník