No ano, došlo k útokům. Ale jen několika... PL terčem kritiky za to, že psaly o silvestrovských sexuálních útocích v Německu

Silvestr 2017 byl v Německu relativně klidný. Německé servery přesto psaly „o hrozivém či děsivém silvestru". Ne kvůli migrantům, ale kvůli tomu, že během této noci umírali lidé. Např. v Braniborsku. Devatenáctiletý mladík zemřel poté, co manipuloval s podomácku vyrobenou petardou. Stejná smrtelná nehoda potkala i pětatřicetiletého muže. Strážci zákona k tomu poznamenali, že k podobným úmrtím v poslední době nedošlo. Letošní noc mezi 31. prosincem a 1. lednem tím byla bohužel výjimečná.

O úmrtí dvou mužů a děsivém silvestru informoval deník Märkische Allgemeine.

A nebyly to jediné případy, u kterých musela policie zasahovat. V Kolíně nad Rýnem i v Berlíně strážci zákona obdrželi několik hlášení o sexuálních útocích. Server německého časopisu Stern napsal, že přímo v hlavní městě došlo o silvestrovské noci k asi deseti sexuálním útokům. Berlínská policie vydala oficiální tiskovou zprávu, ve které psala o třinácti útocích. Je tedy pravda, že situace byla opravdu o hodně klidnější než v roce 2015, ale nebylo absolutně všechno v pořádku.

„Výsledek? Silvestr bez titulků o migraci. Tedy, skoro. Například český portál Parlamentní listy, který opakovaně zveřejňuje zavádějící informace nebo rovnou konspirační teorie týkající se i migračních témat, psal o „děsivém silvestru v Německu“ a o tom, že „v Berlíně se o silvestru osahávalo i letos“," napsal k tomu Hlídací Pes.org.

„Jak Parlamentní listy zacházejí s fakty, dobře vystihuje věta: „Ačkoli situace nebyla tak zlá jako v předchozích letech a policie si většinou dokázala vynutit klid a pořádek, k několika sexuálním útokům přece jen došlo.“ No ano, došlo. Doslova jen k několika, jak píší Parlamentní listy. Na rozdíl od nich je zkusíme i spočítat. Stav 3. ledna 2018 v 11 hodin dopoledne. Zdroj: veřejně dostupné informace německých médií a policie (viz odkazy níže). Kolín nad Rýnem: V ulicích města desítky tisíc lidí. Počet nahlášených případů: devět. Berlín: V ulicích města a u Braniborské brány statisíce lidí. Počet nahlášených případů: deset. Mnichov: V ulicích města desetitisíce lidí. Počet nahlášených případů: nula," doplnil server.

V diskusi pod článkem se ukázalo, že někteří čtenáři serveru mají dojem, že Hlídací pes.org uprchlíky hájí. „Článek obhajuje imigraci. Navíc většina Němců hlavně tedy žen, po předchozích zkušenostech zůstala raději doma! V Hamburgu patřily celé ulice jen chlapům - hostům! Doslova celé! Byly jich tam tisíce, existují i fotky. Němečtí muži ani ženy tam nebyli," zaznělo pod článkem.

„Aha takže vysvětleno... Kdysi volně přístupná náměstí se změnila v přísně kontrolované bezpečnostní zóny svázané pravidly, včetně „bezpečných zón“ určených jen pro ženy. A v příštích letech to nejspíš nebude jiné. Tak to nevím jestli je právě to co nad čím se dá jásat jako řešení integrace migrantů. Když si člověk uvědomí, že v Bruselu už se dojednává Dublin IV, takže naše města na tom budou muset být za pár let stejně, je mu z toho spíš smutno.." napsal další čtenář.

Dostalo se mu však vysvětlení, že Německo svou bezpečnostní situaci řeší, o čemž svědčí už sám fakt, že počet sexuálních útoků z let 2015 a 2017 je diametrálně odlišný. Německo je právní stát, který podniká kroky k zajištění své bezpečnosti.

