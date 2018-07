Německo se chtělo zbavit teroristy, ale teď ho chce zase zpátky. Má o něj strach

Případ teroristy Samiho A. budí v Německu emoce. Bývalý tělesný strážce Usámy bin Ladina byl mnoho let vězněn v Německu, ale nyní byl konečně deportován do rodného Tuniska. Německá justice je překvapivě proti.

Deportace ilegálních migrantů představuje nejenom pro Německo velkou výzvu. Překvapivě není o moc jednodušší vrátit do jejich zemí původu také usvědčené islámské teroristy, pachatele znásilnění a dalších deliktů z Afriky a zemí Blízkého východu. Ročně se v Německu, ale také ve Francii, Belgii, Velké Británii a dalších západoevropských zemích podaří deportovat jen zlomek těch, kteří by si to zasloužili.

Přes finanční nabídky jednotlivých vlád je pro ilegály stále výhodnější zůstat v západoevropských zemích, a to i bez případné sociální podpory. Stávají se součástí tzv. šedé zóny a mnozí z nich se podílejí na kriminální činnosti, případně se stávají snadným terčem pro islamisty. Počet ilegálů se v jednotlivých západoevropských zemích odhaduje na několik stovek tisíc. Jen v samotné Itálii žije údajně přes půl milionu ilegálů.

Celý text v němčině je ZDE.

O to je překvapivější, že když už se Německo usvědčeného teroristy zbavilo, německá justice by jej chtěla přivézt zpátky. Jak uvádí magazín Focus, údajný tělesný strážce Usámy bin Ládina Sami A. byl sice po mnoha letech deportován do Tuniska, ale soud nyní došel k závěru, že to byla chyba. „Sami A. již byl v letadle, když soud vydal pokyn, aby se vrátil zpátky do Německa. K tomu již z technických důvodů nedošlo.“

Sami A. byl umístěn v Tunisku do vazby a německá justice dál usiluje o jeho návrat do Německa. Hlavním a jediným důvodem jsou obavy, že by tam mohl být coby osoba podezřelá z terorismu mučen. „Německo nemá žádné záruky, že deportovaný Sami A. nebude v tuniském vězení mučen. Podle Amnesty International a Human Rights Watch a Výboru OSN pro boj proti mučení je násilné zacházení s vězni v Tunisku často velmi drastické.“

Tuniská vláda učinila několik kroků, aby riziko mučení vězňů snížila, ale podle mezinárodních organizací je to stále málo. Násilí v Tunisku i přes přijatá opatření hrozí zejména vězňům, kteří jsou podezřelí ze spáchání či přípravy teroristického činu. Vzhledem k těmto skutečnostem se mohou němečtí daňoví poplatníci „těšit“ na to, že se terorista Sami A. možná vrátí zpátky do Německa a oni budou dál přispívat na jeho pobyt ve vězení.

