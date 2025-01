Německý silvestr: Migrant dělal zlo, neměl azyl, byl chycen policií. A propuštěn

Zástupce vedoucího redaktora politické rubriky deníku Bild Filipp Piatov konstatoval, že politici neřeší to, co se v Německu dělo na silvestra. A prý dělají velikou chybu, protože občané vidí problém, ale také velmi dobře vidí, že politici tento problém ignorují.

Končící kancléř Olaf Scholz na sociálních sítích poděkoval policistům za jejich službu nejen na Nový rok, ale Piatov zapochyboval, zda by takovéto poděkování stačilo policistům, kteří o silvestrovské noci riskovali kupříkladu v ulicích Berlína své zdraví.

„Zejména v Berlíně se v některých ulicích odehrály děsivé scény: skupiny mladistvých a mladých mužů záměrně napadaly lidi petardami a rachejtlemi, došlo k četným zraněním a k rozsáhlým škodám na majetku,“ uvedl zpravodajský server WDR.de.

„Neznámí lidé házeli petardy na strážce zákona v několika okresech Kolína. Tři policisté byli zraněni, jeden těžce. V Gelsenkirchenu byli napadeni hasiči, kteří hasili požár popelnice. V Erkrath u Düsseldorfu asi 150 mladých lidí stavělo barikády, a házeli petardy na hasiče. Policisté na agresivní mladíky nastoupili s ochrannými štíty v rukou. V Bonnu mladíci zřejmě úmyslně zaútočili pyrotechnikou na bezdomovce,“ popisoval další příklady velmi nebezpečného chování některých agresivních občanů server.

Na sociální síti X kolují např. videa zachycující násilnosti v Lipsku. I tam to prý vypadalo spíš jako v občanské válce.

Nejinak tomu prý bylo u v Durynsku, kde kamery zachytily očazený policejní vůz. I tam vzduchem létaly petardy.

Pro psychologa Ahmada Mansoura jsou takové nepokoje především výzvou pro právní stát.

Výzkumník násilí Dirk Baier z Institutu pro delikvenci a prevenci kriminality však tvrdí, že tvrdé tresty samy o sobě nejsou řešením. „Tvrdé tresty ve skutečnosti nic nemění,“ poznamenal. Důležitější je podle něj výchova v rodině, ale pokud ta nefunguje dobře, pak má nastoupit škola a jiné instituce.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) útoky na policisty ostře odsoudil. „Zejména to, co se stalo v Berlíně, připomíná podmínky podobné občanské válce. Když jsou lidé vážně zraněni a celé domy jsou kvůli silvestrovské pyrotechnice prakticky neobyvatelné, pak to překračuje všechny myslitelné červené čáry a právní stát by něco takového neměl tolerovat,“ poznamenal Hermann. Na ministrova slova upozornilo bavorské zemské ministerstvo vnitra, sportu a integrace.

Stejně důrazně Herrmann odsoudil útoky na mnichovské policisty. „Nemůžeme a nebudeme tolerovat takové excesy levicového radikálního a antisemitského násilí. V Bavorsku nebudou žádné berlínské podmínky,“ vypálil ministr vnitra. „Naprostá většina Bavorska vstoupila do nového roku pokojně a šťastně,“ řekl Herrmann. Ministr vnitra poděkoval hasičům, záchranným složkám a policii, pro které je silvestr každoročně velmi náročným dnem.

Jenže kancléřovo mlčení prý ještě není tím největším problémem. Větším problémem je, že těm, kteří jednají v rozporu se zákonem, se nakonec nic nestane. Piatov dal příklad sedmnáctiletého mladíka, který házel na hasiče pyrotechniku během doby, co hasili požár. Na místo sice přijela policie a strážci zákona mladíka zadrželi, ale jen si zapsali jeho údaje a zase ho propustili. A lidé tohle všechno vnímají.

Vnímají i to, že na propalestinských demonstracích je policistům nadáváno do nácků, policistky jsou označovány za děvky. A vše je zachyceno na videích, která křiklouni ještě šíří po internetu. A za pohrdání policisty se jim prakticky nic nestane.

