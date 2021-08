Nemohl si to odpustit! Z TV Nova na Primu a zase... Petr Suchoň poprvé vysílal

reklama

Dnešním hostem pořadu Nový den televize CNN Prima News byl prezident České lékařské komory Milan Kubek, který v pořadu uvedl, že souhlasí s tím, že neočkovaní budou mít nějaké nevýhody, jako je například to, že si od září budou muset sami hradit testy na kulturní akce nebo kvůli cestování. „Je v pořádku, když neočkovaní budou mít nějaká omezení. Společnost se musí nějakým způsobem chránit a je v pořádku i to, aby se testy, které nejsou z medicínského hlediska důležité, nehradily z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl šéf ČLK.

Dle Kubka se může očkovat každý. „Nevím, proč by se tedy z veřejného zdravotního pojištění měly hradit vstupenky do hospody, na koncert nebo ke kadeřnici,“ uvádí Kubek. Prý si každý má nést následky svého rozhodnutí.

Tyto názory nejsou u šéfa České lékařské komory ničím novým. Zajímavé ovšem není ani tak co Kubek řekl, jako komu to řekl. Moderátorem pořadu byl ve dvojici se Soňou Porupkovou bývalý moderátor TV Nova Petr Suchoň, který televizi opustil na konci května. Údajně po vzájemné dohodě. Mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková uvedla, že důvodem ukončení spolupráce se Suchoněm je nová podoba vysílání zpravodajských pořadů.

„Bylo to velmi rychlé. Přišel jsem ráno normálně do práce, kartička mi ještě fungovala. Tam si mě vedení vzalo bokem a řekli mi, že končím. Nedělal jsem problémy a odešel. Už tam nejsem. Měl jsem tam nějakou práci, ale tu jsem už nedokončil,“ uvedl Suchoň pro Expres.cz. „Nečekal jsem to, ale nepláču,“ popsal své pocity.

Suchoně během pandemie proslavila jeho roztržka právě s Milanem Kubkem, ke které došlo na konci října minulého roku. Tehdy se zajímal o to, zda Kubkovo vyjádření „Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev“, kterým Kubek kritizoval lidi na farmářských trzích na pražské Náplavce, nebylo moc silné a zda bylo fér.

„Mě zajímá ten příměr. Co udělal člověk špatně v tom, že šel na povolený trh, dodržel všechna opatření, dodržel rozestup, měl na sobě roušku. Vy byste ho poslal kam? Do přeplněného supermarketu?“ ptal se Kubka. „Já bych především vyzval všechny, aby omezili své venkovní aktivity na minimum. Aby chodili do práce, pokud do práce chodit musí, aby absolvovali nezbytný nákup a aby na veřejnosti a venku nosili roušky, protože roušky zachraňují život,“ odvětil prezident ČLK.

Do Suchoně se pak pustil ještě imunolog Václav Hořejší. „Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste, podle mého názoru naprosto nevhodně, tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a mně se skoro nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ pravil tehdy profesor a dodal: „A znova říkám, že jestli se někdo vyjádřil obrazně o tom, že jde nakupovat biomrkev a vy ho za to tepáte deset minut, tak to mně teda připadá naprosto neuvěřitelné.“ Prý toto téma vůbec nemělo být vzneseno.

Dle Kubka Suchoň „exhiboval“, ale prý mu pak volal a omlouval se. Moderátor se omluvil i veřejně. „Chtěl bych se divákům, kolegům a zejména panu prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi veřejně omluvit za obsah a formu rozhovoru v Televizních novinách. Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl. Také na mě dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR,“ řekl a za jeho chování se pak omluvil i ředitel zpravodajství Kamil Houska. Moderátor pak na nějaký čas z Televizních novin zmizel. Nicméně, Suchoň měl i své zastánce, podle kterých byla jeho otázka na Kubka naprosto v pořádku.

Jak se televize pochlubila, jednalo se o první vystoupení Petra Suchoně na CNN Prima News a je otázka, zda bylo naplánovano, aby se setkal s Kubkem hned první den nebo zda se jednalo pouze o shodu náhod.

Podle televizní stanice moderátor a prezident ČLK válečnou sekeru zakopali a Suchoň na svůj výstup na TV Nova navázal otázkou: „Takže zdravotní procházka pro biomrkev na tržiště je v létě v pořádku?“ A Kubek s úsměvem odpověděl, že ano, pokud se nebude 500 lidí prát o jednu mrkev. „Petr si to zkrátka nemohl odpustit, promiňte,“ smála se Suchoňova nová kolegyně Porupková a Kubek dodal, že čekal, že Suchoň na téma naváže.

