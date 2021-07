Není suchar! Je s ním sranda, je vzdělaný, je to průkopník. Petr Fiala zachráněn manželkou

Petr Fiala, profesor politologie, bývalý rektor Masarykovy univerzity a předseda ODS, chodí prakticky všude v saku a v košili s dlouhými rukávy. Jeho žena Jana Fialová je na to zvyklá a považuje jeho oblékání za důstojné. A prý to rozhodně není suchar. Je to prý velmi zajímavý muž. A prý umí doma leccos opravit, jen to nedělá.

V politických kampaních není neobvyklé, že kandidáti využijí pomoci rodiny. Miloš Zeman takto v roce 2013 vytáhl jako eso z rukávu svou dceru Kateřinu. Serveru Blesk.cz teď poskytla rozhovor manželka předsedy ODS a lídra pravicové koalice Spolu na premiéra Petra Fialy Jana Fialová, která dala najevo, že se jí nezdá úplně v pořádku, když politici v kampani využívají své rodiny.

„Ale na druhou stranu si myslím, že využívat soukromí a využívat třeba děti k politické kampani je až nepatřičné. Neříkám, že rodina nemá být vidět, pokud daný politik má rodinu a je to součást jeho života, tak proč ne, ale myslím, že nějaké cílené využívání pro úspěch kampaně, tam nemá být. I z toho důvodu se držím zpátky,“ vysvětlila lékařka a proděkanka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rozhovoru pro Blesk.

V médiích podle jejího názoru vystupuje manžel přirozeně, vystupuje takový, jaký opravdu je. Je to prý muž, který chodí důstojně oblékaný. Ale rozhodně to prý není suchar.

„V žádném případě, ani trochu. (směje se). Rozhodně není. A myslím, že to mohu říct nejen já, jako nejbližší člověk, ale určitě i spousta lidí, kteří ho znají ať už z profesního působení, tak i ze společnosti – přátelé, známí. Myslím, že kdokoliv se s ním potká, tak by to neřekl. Možná tak mohl působit v nějaké fázi v médiích, možná média takový ten přirozený obraz člověka mírně zplošťují, ale v soukromí opravdu suchar není. Naopak. Je velmi zajímavý muž,“ prozradila manželka Petra Fialy.

„Mně se na něm líbí všechno. Líbí se mi jeho vzhled, libí se mi jeho projev, imponuje mi, jak je vzdělaný, co všechno dokázal, jak se chová k lidem, ke kolegům, kolegyním. On byl např. jako rektor, v univerzitním prostředí průkopník toho, kolik měl žen na vysokých pozicích ve svém týmu. Ti, co s ním spolupracují, také o něm mluví jako o člověku, na kterého je spolehnutí. Když něco řekne, dá své slovo, tak to splní. Není povrchní člověk, který něco plácne, za chvilku si to rozmyslí a řekne něco jiného,“ pokračovala.

Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, Petr Fiala prý dokáže i něco opravit, když je třeba, ač to moc nedělá.

„Kutil se tomu říct nedá, to určitě ne. Ale je, možná pro někoho překvapivě, manuálně zručný. Kdykoliv je potřeba něco spravit, drobného, většího, to on dokáže. To, že to nedělá, to je jiná věc,“ upozornila choť.

Prý je také skvělý otec tří dětí.

„Skvělý… jako fakt,“ pravila Jana Fialová.

Celý rozhovor naleznete zde

