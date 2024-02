Neposílejte věci na Ústavní soud, to se nemá, poučoval Vystrčil opozici. I Tománková jen zírala

reklama

Miloš Vystrčil upozornil, že ještě není zřejmé, jak bude návrh, který je zatím v připomínkovém řízení, vypadat a nechtěl ho proto dopředu komentovat. „V tomhle okamžiku to není tak, že by senátoři a senátorky sledovali, co se děje ve vládě. Můj názor jako politika je, že s důchody je třeba něco udělat, abychom my jako společnost mohli fungovat,“ řekl.

Podle předsedy senátu nelze důchody saturovat více než třeba mladou generaci, když na úkor toho by pak měli méně ekonomicky aktivní členové společnosti. „Kdybychom to udělali, tak dojde k sociálnímu napětí. Toto všechno je potřeba sladit,“ uvedl Vystrčil s tím, že je pak i nutné přiměřeně tomu, co potřebují ostatní generace, nastavit důchody a případně i věk odchodu do důchodu.

Dodal, že by byl rád, kdyby se o důchodech a změnách ve vyplácení penzí debatovalo společně s opozicí. Ocenil by konstruktivní debatu. „Má to být změna na dlouhou dobu. Nemělo by to být tak, že teď to nějak uděláme a potom se to bude pohybovat ode zdi ke zdi. To je to nejhorší, co by nás mohlo potkat,“ prohlásil.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček k tomuto řekl, že diskuse s opozicí nezačala právě šťastně. „Začala tím, když koalice v minulém roce třikrát změnila valorizace důchodů – už se nechci vracet k tomu, za jakých podmínek to bylo, legislativní nouze a tak dál,“ připomněl divákům Havlíček.

Moderátorka v tuto chvíli vstoupila do debaty a upozornila na skutečnost, že Ústavní soud dal ve svém nálezu po stížnosti hnutí ANO za pravdu koalici. Proti byli 3 ústavní soudci.

„To ještě neznamená, že my s tím budeme souhlasit,“ nedal se Havlíček. „A ani to neznamená, že to je nejlepší možná cesta.“

Podstatné podle něj však je, že se současná vláda snaží predikovat, jak bude vypadat struktura obyvatelstva a stav společnosti za 20 nebo 30 let. To je zajímavé i v kontextu toho, že vláda „ani neví, jak bude vypadat situace za 2 měsíce“, připomněl Havlíček, jak se vláda pokoušela o prognózu inflace.

„Nikdo dneska neví, jak bude vypadat trh práce. Podívejte se na nové technologie, podívejte se na umělou inteligenci. Je otázkou, jestli když se prodlouží věk odchodu do důchodu, jestli na pracovním trhu o lidi vůbec bude zájem. Jestli je nové technologie nevytlačí,“ polemizoval Havlíček.

Vystrčil poté mluvil o nutné mezigenerační solidaritě. „Je potřeba pracovat na mezigenerační solidaritě a na tom, že je evidentní, že je třeba se postarat o lidi v penzi, ale zrovna tak myslet i na tu mladou generaci, tu ekonomicky aktivní. O to se vláda snažila při té valorizaci důchodů a Ústavní soud jí dal za pravdu. A je opravdu velmi nešťastné, pokud dneska někdo zpochybňuje nebo se vyjadřuje negativně k rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhoduje podle práva.“

Pokud toto politici nerespektují a neakceptují, tak znevěrohodňují instituci. „Ústavní soud je instituce, která je nestranná a nezávislá a rozhoduje podle práva. Jednou se mi to líbí a jednou nelíbí. A to nejhorší, co můžu jako politik dělat, je znevěrohodňovat její rozhodnutí,“ vyslovil se proti výrokům opozice k nálezu Ústavního soudu Vystrčil.

Chování opozice podle Vystrčila zvyšuje nedůvěru lidí ve veřejné instituce a systém. I kdyby to opozici prospělo v jejích voličských preferencích a dostala se v budoucnu do vlády, sama by na to podle jeho názoru doplatila. „Je to do jisté míry antisystémová politika, která k ničemu nevede a poté, co opozice i díky svým vyjádřením získá preference a bude pak vládnout, tak na to doplatí,“ řekl Vystrčil, který za nejhorší možný scénář považuje, kdyby lidé nevěřili tomu, že systém nastavený v České republice funguje.

Havlíček reagoval: „To přece nemůžete myslet vůbec vážně. To je demokracie podle pětikoalice. Zase to nálepkování,“ nevěřícně vrtěl hlavou.

Zdůraznil, že ANO má právo na to s nálezem Ústavního soudu nesouhlasit stejně jako to udělali tři z dvanácti ústavních soudců. „Snad máme právo na to říct, že s něčím nesouhlasíme, ne?“

Vystrčil souhlasil s tím, že má opozice právo na kritiku vládní koalice. Měla by to však dělat v Poslanecké sněmovně a ne před Ústavním soudem. „Měli byste kritizovat koalici jak nejlépe umíte, ale dělejte to ve Sněmovně. Neposílejte ty věci Ústavnímu soudu, když to pak dopadne tak, že pravdu nemáte. Vaše žaloba neuspěla. Dokonce 80 procent ústavních soudců řeklo, že nemáte pravdu…“

Moderátorka Tománková mu skočila do řeči s připomínkou, že je právem opozice, obrátit se na Ústavní soud.

Vystrčil vedl svou, že opozice Ústavní soud používá jako třetí komoru, kterou opozice využívá k tomu, aby se případ dál recykloval: „To se dělat nemá. To máte dělat pouze v případech krajních, a ne kdy je zřejmé, že ten zákon je v pořádku. Že se vám nelíbí, je ale naprosto v pořádku.“

Havlíček pak Vystrčilovi připomněl, že pro přezkoumání případu Ústavním soudem se vyslovil i prezident Petr Pavel.

