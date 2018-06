Nepřátelé Ukrajiny? PL jsou na likvidačním seznamu spolu se zavražděnými novináři

„Zdravím, tak už vás dali i na Mirotvorec,“ napsal autorovi tohoto článku kolega z Českého rozhlasu. Reportér Parlamentních listů (PL) nebyl letos v květnu vpuštěn na Ukrajinu a musel noc strávit v prostoru kyjevského letiště Borispol. Bez vysvětlení. Sám pak popsal možné důvody Ukrajiny k zákazu vstupu datovanému od roku 2015 až 2020 v článku: "Zabráněno vjezdu na Ukrajinu." Reportér PL byl "vykopnut" z Ukrajiny, když letěl na výročí masakru v Oděse. Rozhodla o tom kontrarozvědka.

Od té doby se událo mnohé...

Neúprosný Mirotvorec

Reportér PL má na Mirotvorci u jména a fotografie připsáno „Antiukrajinská propaganda“. Dále je tam napsáno, že je novinářem PL, jemuž byl v květnu zakázán vjezd na Ukrajinu, a zástupcem šéfredaktora. Tím ale nikdy nebyl, což lze lehce zjistit na PL v tiráži, kde má většina redaktorů foto a redakční mail. Ostatně jeho fotografie z PL byla použita i na Mirotvorci.

Web Mirotvorec má na svých stránkách oficiálně napsáno, že jde o Centrum výzkumu příznaků zločinů proti národní bezpečnosti Ukrajiny, světa, lidstva a mezinárodního právního pořádku.

U Stevena Seagala je napsáno, že jeho přečinem bylo: „Vědomé narušení státní hranice Ukrajiny s cílem proniknutí do Ruskem okupovaného Krymu, účast na propagandistických akcích Ruska proti Ukrajině a účast v pokusech legalizace anexe Krymu.“ Doubrava, stejně jako Jaroslav Holík z SPD, mají ve své „mirotvorné složce“ připsáno téměř to samé. A Depardieu tam má: „Zákaz vjezdu na Ukrajinu do roku 2021.“ Nicméně mnoho lidí z řad novinářů, aktivistů, podnikatelů, kteří se na Krym dostali z ruské strany, v Mirotvorci uvedeno není.

Překvapený senátor

Jaroslav Doubrava, jenž byl do Senátu Parlamentu ČR zvolen jako člen hnutí Severočeši.cz, byl informací očividně překvapen. O webu Mirotvorec nic nevěděl. „O tom fakt nevím. Sakra, pokud to je tak, jak říkáte, jde o velkou špinavost. Na jedné straně se na Ukrajině stále vedou debaty o stavu tamní demokracie, ale kritici jsou takhle napadáni. O tamní situaci svědčí fingovaná vražda novináře Babčenka. Vina Ruska hned byla brána za prokázanou. Za současného fašistického vedení Ukrajiny o její návštěvě ani neuvažuji,“ prohlásil vzápětí politik, jenž v roce 2015 navštívil Krym.

„Na Krymu jsem byl jako občan Doubrava, a ne jako senátor. Jestliže jsem na Ukrajině persona non grata, nikdo mě o tom nevyrozuměl. Nicméně to beru jako štěstí a čestný titul. Ukrajinci se k nám dostávají bez problémů a je otázka, jak dlouho bude trvat, než se jim vylíhne v hlavě nápad likvidovat lidi i mimo Ukrajinu,“ dodal, čímž reagoval na „smrtonosnou pověst“ Mirotvorce a na fakt, že loni Evropský parlament odsouhlasil zrušení víz pro Ukrajince cestující do schengenského prostoru.

Nahý Mirotvorec

Web Mirotvorec je totiž některými kritiky popisován jako web určený k fyzické likvidaci osob nesouhlasících s ukrajinským režimem. Na YouTube koluje video s názvem „Mirotvorec – online seznam lidí určených k likvidaci“, kde se mimo jiné tvrdí, že kvůli webu bylo zavražděno několik politiků a novinářů, většinou kritiků Majdanu a současného ukrajinského režimu. Přímo je tam jmenován a ukázán novinář a spisovatel Oles Buzina či opoziční politik Oleg Kalašnikov. První zastřelen v Kyjevě v roce 2015, druhý zastřelen v tomtéž roce.

„Osoby s odlišným názorem byly pronásledovány, byla na ně psána udání na jejich pracoviště, zveřejňovali je včetně adres na stránkách Mirotvorec, které fungují jako nástroj politické čistky, a někdy je dokonce likvidovali fyzicky, jak se to stalo například Olesi Buzinovi,“ napsala například „básnířka Majdanu“, posléze velmi režim kritizující ukrajinská aktivistka Jevhenija Bilčenko v článku „Ukrajina čtyři roky po Majdanu – Iluze volby mezi klasickým a liberálním fašismem“, který je přeložen do češtiny na stránkách !Argument. S ní zanedlouho PL přinesou komentovaný rozhovor.

Ukrajinské velvyslanectví

Reportér PL obeslal po nevpuštění na Ukrajinu s dotazy ukrajinskou kontrarozvědku Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU), web Mirotvorec a ukrajinské velvyslanectví v Praze. Žádná odpověď. Po urgování dotazů odpovědělo pouze Velvyslanectví Ukrajiny v Česku s tím, že předchozí mail skončil ve spamu. Jeho tisková mluvčí Tetiana Okopna napsala: „Ohledně Vašeho nevpuštění na Ukrajinu si Vám dovolíme oznámit, že jste oprávněn obžalovat rozhodnutí o odepření vstupu na území Ukrajiny. Zákon Ukrajiny O právním postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti, čl. 30, bod 2.“

Případné dotazy ohledně portálu Myrotvorets, jak napsala Okopna, „doporučujeme adresovat na redakci zmíněného internetového portálu“. „Musíme Vám taky sdělit, že momentálně Jeho Excelence nemůže poskytnout rozhovor Vašemu médiu,“ doplnila. Redakce PL totiž několikrát žádala o rozhovor ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise, ale bez úspěchu. Ostatně stejně jako dřívější velvyslanec Borys Zajčenko, který byl z funkce odvolán poté, co se v českém tisku objevila zpráva, že usiloval o propuštění Libanonce Alího Fajáda v USA podezřelého ze spolupráce s teroristy.

Co je Mirotvorec

Web Mirotvorec funguje od roku 2014 a založil jej Anton Geraschenko, bývalý externí poradce ukrajinského ministra vnitra Arsena Avakova, který byl v první vládě premiéra Arsenije Jaceňuka. Na webu jsou zveřejněni údajní „nepřátelé Ukrajiny“ s fotografiemi, často i s daty narození, někdy i s udáním bydliště. Současným šéfem webu je Georgij Tuka, jenž je náměstkem ministra Ukrajiny pro dočasně okupovaná teritoria. Tento web je zaregistrován v Kanadě. V samotné Ukrajině proti němu vystupuje nespočet lidí, ale v podstatě bezúspěšně.

Ostatně v Česku například Adam B. Bartoš sepisoval „seznam pravdoláskařů“ a „seznam Židů“. A pak jej napodobila investigativní novinářka Sabina Slonková na svém webu Neovlivní.cz se svým seznamem lidí, kteří slouží Putinovi.

autor: Jan Rychetský