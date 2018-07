Nerovnost v platech žen a mužů. A také důchodová reforma. Maláčová prozradila své priority na resortu práce

Jestli Maláčovou mohlo něco dobře připravit na funkci ministryně, tak je to prý právě obor rodinné politiky a politiky stárnutí. „Agenda je na resortu široká, ale mám výhodu, že jsem doposud zodpovídala za rodinnou politiku a politiku stárnutí. Obě agendy jsou o daních, dávkách, veřejných službách, sociálním a zdravotním systému, školství,“ uvedla.

I jako členka Oranžového klubu ČSSD, který se uvnitř strany zabývá právy žen, by se prý ráda zaměřila na nerovnosti v platech a mzdách a důchodech žen a mužů, která je v Česku jedna z nejvyšších. „Je to dvaadvacet procent. U průměrné mzdy to činí přes sedm tisíc korun měsíčně. To je otázka, kterou musíme dostat na úroveň tripartity,“ řekla s tím, že nerovnost v platech nás posouvá i do nerovnosti důchodů.

Zdůvodňuje to hlavně tím, že ženy se dožívají o pět až šest let déle než muži a jsou tudíž, protože mají nižší penze a poslední roky života stráví samy, víc ohroženy chudobou. „Můžeme mluvit o tom, že chudoba ve stáří má v České republice ženskou tvář,“ zdůraznila.

Zmínila i pomoc pro bývalé klienty H-Systemu, kteří neuspěli u soudu a do měsíce se mají vystěhovat ze svých domovů. Maláčová například uvedla, že Úřad práce by mohl vyplatit mimořádnou dávku 50 tisíc korun. „Klientům H-Systemu se stala strašná lidská nespravedlnost. V tuto chvíli zvažujeme, co dál bychom mohli udělat. Je to velmi složitá situace. Je to tak obrovská událost, že by to mělo být i předmětem jednání vlády,“ míní.

Na ministerstvu stále jsou židle některých odborných náměstků prázdné. O tom, kdo by je mohl obsadit, už prý Maláčová představu má. „Doufám, že ministerstvo se nám podaří stabilizovat co nejdříve, protože máme před sebou celou řadu náročných reforem,“ připomněla.

Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem budoucí ministryně práce a sociálních věcí také sdělila, že bude požadovat navýšení rozpočtu resortu práce a sociálních věcí o 8,5 miliardy korun a věří, že by to ve výsledku mohlo být reálné. „Ekonomika je ve výborné kondici, naše požadavky jsou dobře odůvodněné. Myslím, že máme dobrou pozici pro jednání,“ je přesvědčena Maláčová.

Sám premiér Babiš by chtěl, aby v roce 2021 dosahoval průměrný důchod 15 tisíc korun. Jestli je to reálné, je podle Maláčové otázka zdrojů. Důchody musí podle ní každopádně chránit před chudobou lidi, kteří celý život pracovali, podíleli se na budování ekonomiky. „V současné době panují obavy ze stáří. Dobrá hladina důchodů bude mít nejdůležitější funkci v tom, lidem tu obavu ze stáří odebrat,“ doplnila.

To, že chce vláda vytvořit speciální důchodový účet oddělený od státního rozpočtu, je prý technikálie, která bude muset být dobře promyšlena. „Není to samo o sobě důchodová reforma. Existuje pro ni již pracovní skupina, kterou vytvořil pan premiér,“ upřesnila Maláčová s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se do ní aktivně zapojí.

Neexistuje prý důležitější věc, na které musí být co nejširší konsenzus, než je důchodová reforma. „Ta by měla také řešit problematiku důchodů žen. Je velká nespravedlivost, že ženy berou o pětinu nižší důchod, protože často zůstanou doma, aby pečovaly o své děti, a kvůli starosti o rodinu se nemohou vrátit do své původní pozice nebo vezmou hůř kvalifikovanou pozici,“ řekla a zdůraznila, že to by měli systémově vyřešit. Server Novinky.cz uvedl, že minulá vláda zavedla strop věku odchodu do důchodu na 65 letech. V tuto chvíli by to nemělo být podle Maláčové předmětem diskuse.

Poté poukázala na rozpor mezi ČSSD a ANO v názoru na minimální mzdu. ČSSD a odbory chtějí růst z 12.200 korun o 1500 korun, ANO o tisíc korun. „Když roste minimální mzda, roste i průměrná mzda. Je to výborný způsob ve fungující ekonomice a rekordní zaměstnanosti, jak nechat prospívat všechny občany této země na výborném hospodářském výsledku,“ sdělila.

Aktuálně si podniky stěžují na nedostatek zaměstnanců. Podle Maláčové ale pořád máme rezervy na trhu práce. Jsou to prý hlavně matky malých dětí, které by chtěly do práce. „Průzkumy říkají, že matky už ročních dětí by chtěly alespoň na částečný úvazek. A potom máme skupinu ve věku nad 55 let, která má problém se strukturální nezaměstnaností,“ odpověděla na otázku zda, by vyhověla požadavku podniků na dovoz desítek tisíc pracovníků z ciziny.

Sám premiér Babiš si nominaci Maláčové velmi pochvaluje a považuje jí za doboru volbu. Věří také, že se jí v její nové funkci bude dařit. Podobně hovoří i prezident Miloš Zeman, který jí přeje mnoho úspěchů.

