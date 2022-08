Nestrašte, není to pravda. Kalousek hasí strach kolem nemocnic

Někdejší poslanec a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek reagoval na titulek serveru Novinky.cz: „Fakultním nemocnicím hrozí konec energií. Válek by v takovém případě rezignoval“. „Zase lidi tolik nestrašte, stačí rizika reálná,“ napsal mimo jiné na svém twitterovém profilu.

„Chápu, že ten titulek je atraktivní, ale takhle to není. Fakultní nemocnice dosud nemají uzavřeny smlouvy na energie, ale je zcela vyloučeno, že by se tak do konce roku nestalo. Zase lidi tolik nestrašte, stačí rizika reálná,“ napsal Miroslav Kalousek ke zprávě serveru Novinky.cz. Exministr nyní působí jako člen správní rady VZP.

Chápu, že ten titulek je atraktivní, ale takhle to není. Fakultní nemocnice dosud nemají uzavřeny smlouvy na energie, ale je zcela vyloučeno, že by se tak do konce roku nestalo. Zase lidi tolik nestrašte, stačí rizika reálná. https://t.co/FsNInA72VB — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) August 28, 2022

Do konce září chce mít ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyřešeny dodávky energií pro fakultní nemocnice na příští rok, pokud se jim nepodaří je získat v běžné veřejné zakázce. Řešení podle něj musí navrhnout Ministerstvo průmyslu, ideálně do poloviny září. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Na rozdíl od domácností neexistuje pro instituce typu nemocnic institut dodavatele poslední instance. Asi 40 příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví má smlouvy na energie jen do konce roku.

„Ministerstvo hospodářství musí navrhnout, jakým modelem bude energie od distributorů nemocnicím poskytována,“ uvedl Válek. Vláda podle něj o tom v současné době intenzivně debatuje. „Uvědomuju si svůj úkol zajistit, aby zdravotnická zařízení měla smlouvy, nějakým z těch mechanismů. A dělat maximum pro to, aby výše těch zálohových plateb byla co nejnižší,“ dodal.

Podle Válka není možné nemocnicím poslat prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění vyšší částku, aby měly na zvýšené zálohy na energie. Nemocnice jsou tímto mechanismem placené za vykázanou péči, které by musely odvést víc. S bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) se shodli, že jednou z možností jsou přímé dotace na energie.

Částečně by to podle Válka mohla pokrýt kompenzační vyhláška. „Počítáme, že nárůst do zdravotnictví bude výrazně vyšší než nabídky v dohodovacím řízení,“ uvedl Válek. V dohodovacím řízení se snaží dohodnout o rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění na následující rok přímo zdravotní pojišťovny se zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče. Ministerstvo zasahuje jen u těch, kde k dohodě nedojde.

Spolu s kompenzačním zákonem je podle něj ministerstvo připravuje a v září by měl jít návrh do Sněmovny. Podle Válka by mohla dohodnutý meziroční nárůst úhrad zvýšit z průměrných čtyř procent na možná dvojnásobek. Je ale podle něj třeba zohledňovat, že energetická náročnost různých zdravotnických zařízení se liší.

