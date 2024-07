Netanjahu jako Hitler, Erdogan coby Saddám Husajn. Přituhuje

Prezident Tayyip Erdogan v neděli prohlásil, že Turecko by mohlo zasáhnout v Izraeli podobně jako v minulosti v Libyi a Náhorním Karabachu, aniž by upřesnil formu této intervence, informuje agentura Reuters. Během projevu, ve kterém chválil turecký obranný průmysl, Erdogan ostře kritizoval izraelskou ofenzivu v Gaze a zdůraznil potřebu turecké síly, aby zabránila izraelským akcím proti Palestině. Připomněl turecké vojenské nasazení v Libyi na podporu vlády národního porozumění v roce 2020 a podporu Ázerbájdžánu v Náhorním Karabachu, kde Turecko poskytovalo vojenský výcvik.

„Musíme být velmi silní, aby Izrael nemohl dělat Palestině tyto směšné věci. Stejně jako jsme vstoupili do Karabachu, stejně jako jsme vstoupili do Libye, mohli bychom něco podobného udělat i jim,“ řekl Erdogan na setkání své vládnoucí strany AK Party (Strana spravedlnosti a rozvoje, AKP) v Rize. „Neexistuje žádný důvod, proč bychom to nemohli udělat…“ dodal.

„Musíme být silní, abychom mohli tyto kroky podniknout,“ řekl Erdogan. Zástupci strany AKP neposkytly k projevu Erdogana bližší vysvětlení.

Erdoganovy výroky přišly v kontextu rostoucího napětí na Blízkém východě, kdy lidé truchlí za zabitých 12 dětí při raketovém útoku na fotbalové hřiště ve městě Madždal Šams v Golanských výšinách. Erdoganovy zmínky o možném zásahu jsou v souladu s jeho dřívějšími kroky na podporu spojenců a vojenských intervencí, což podtrhuje jeho pokračující kritiku izraelské politiky vůči Palestině.

Hizballáh tvrdí, že jedná na podporu Palestinců. Sobotní útok byl nejsmrtelnější od října, zasáhl fotbalové hřiště v Majdal Šamsu na Golanských výšinách, kde žije asi 25 000 Drúzů, uvádí BBC. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi 12 oběťmi bylo 10 dětí ve věku 10 až 16 let. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že Hizballáh „zaplatí vysokou cenu“.

Turecké ministerstvo zahraničí v pondělním prohlášení uvedlo, že stejně jako Hitlerův konec, přijde i konec „genocidního“ Netanjahua a že pachatelé genocidy budou pohnáni k odpovědnosti. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan na sociální síti X napsal, že Erdogan je „hlasem svědomí lidstva“ a kritizoval mezinárodní sionistické kruhy za snahu tento hlas umlčet.

„Stejně jako genocidní Hitler skončil, skončí i genocidní Netanjahu,“ stojí v prohlášení tureckého ministerstva na platformě X. „Stejně jako byli pohnáni k odpovědnosti genocidní nacisté, budou pohnáni k odpovědnosti i ti, kteří usilují o zničení Palestinců. Lidstvo bude stát na straně Palestinců. Palestince se vám nepodaří zničit.“

Soykirimci Hitler’in sonu nasil olduysa, soykirimci Netanyahu’nun sonu da öyle olacak.



Soykirimci Naziler nasil hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalişanlar da öyle hesap verecek.



Insanlik, Filistinlilerin yaninda duracak.



Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. — T.C. Dişişleri Bakanligi (@TC_Disisleri) July 28, 2024

S přirovnáním pak v reakci na Erdoganovu hrozbu přišel i izraelský ministr zahraničí Israel Katz, který Erdogana srovnal s bývalým iráckým diktátorem Saddámem Husajnem, jehož režim byl svržen invazí vedenou USA v roce 2003 a následně byl popraven.

„Erdogan jde ve stopách Saddáma Husajna a vyhrožuje útokem na Izrael. Jen ať si vzpomene, co se tam stalo a jak to skončilo,“ napsal na X.

Pokud by se Erdogan pokusil o vojenskou akci kvůli válce v Gaze, čelil by pravděpodobně silnému odporu ze strany Severoatlantické aliance. V posledních měsících se dostal do konfliktu se západními spojenci kvůli obviněním, že podporují izraelský plán šířit válku na Blízkém východě, uvedl server The Times of Israel.