Neudržel se. Ještě ve středu Babiš mluvil o nedělní show na Primě

V duelu na Primě s premiérem Petrem Fialou (ODS) vyrukoval s vtipem o lhaní předsedy vlády. Podle tohoto vtipu má každý své hodiny, které se pohnou vždy, když člověk zalže. A hodiny Petra Fialy byly využity jako větrák, protože se obrovskou rychlostí pohybovaly prakticky permanentně.

„Když jsem zveřejnil ten vtip. Tak pan profesor nezklamal. On skutečně lže tak, že ty hodiny skončily jako větrák,“ prohlásil Babiš na videu, které sdílel na sociální síti Facebook.

Šlo o vtip stejně starý, jako je post premiéra České republiky, neboť koloval už v době, kdy býval premiérem Miloš Zeman či Petr Nečas a další předsedové vlády.

Ale Babiš toho řekl ještě mnohem víc.

„On to trénuje už deset let de facto. Jak byl zvolen předsedou ODS. A to největší lež a zákeřná lež je, že vás starší bankrotem. Proč vás straší bankrotem? Aby vám vzal peníze!“ vypálil Babiš. A jal se vysvětlovat, proč Fialovy věty považuje za lži.

Zdůraznil, že když byl on ministrem financí či premiérem, tak až do roku 2019 snižoval poměr zadlužení Česka vůči celkovému výkonu ekonomiky. „Takže pokud on mluví o zadlužení Česka, tak nám ho zanechala Nečasova vláda,“ uhodil Babiš na Fialu s poukazem na to, že v oné vládě byl Zbyněk Stanjura ministrem dopravy a Petr Fiala ministrem školství.

Připustil, že během covidové pandemie zadlužení Česka vzrostlo, ale stojí si za tím, že to bylo nutné. „My jsme museli dát lidem peníze,“ pravil Babiš. I tak prý byl poměr zadlužení nižší než v roce 2013. „Takže já už nevím, jak to mám vysvětlit. Vysvětloval jsem to stokrát. My jsme předali finance jako šesté nejlepší v Evropě. Fialova vláda už klesla na osmé místo. Proč? Protože neumí a nechce vybírat daně, neumí čerpat evropské peníze, a zkrátka neumí sestavit ani rozpočet,“ nešetřil kritikou Babiš.

