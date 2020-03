Neuvěřitelná dohra přešlapu BIS: Když se PL zeptaly, proč kontrarozvědka tleská protiklausovskému názoru novináře od Bakaly, toto se odehrálo

Stává se nám to výjimečně. To odpověděl tiskový mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha, když se jej ParlamentníListy.cz zeptaly na víkendovou chybu v komunikaci české kontrarozvědky s veřejností. Během dalších dotazů začal zvyšovat hlas. Prohlásil, že s námi komunikovat nebude a nakonec práskl telefonem.

"Nestává se nám to často, ale jen výjimečně. Dnešní telefony jsou citlivé a stalo se to nejspíš při přejíždění stránky nahoru a dolu. Když jsme to zjistili, hned jsme vše napravili." To se ještě Ladislav Šticha z BIS choval jako běžný tiskový mluvčí. Pak ale nechal průchod svým názorům a hlavně emocím, což by se profesionálům stávat nemělo. Je to s podivem, protože právě on pracoval na pozici tiskového mluvčího už v několika institucích, například ve Vojenském zpravodajství anebo na ministerstvu zdravotnictví.

Lajk proti Klausovi

V podstatě šlo o banalitu. Podpora názoru proti Klausovi a jeho kritice Evropské unie. Nikdo by to neřešil, kdyby jeden z lajků na Twitteru nebyl od Bezpečnostní informační služby (BIS). Šlo o vyjádření politického názoru a někteří se nad tím v tomto kontextu i pozastavovali. Čtenář Parlamentních listů nám například napsal: „Jakou důvěru může mít český občan v organizaci, která se tímto jednoznačně zapojuje do politického názorového boje?“ Vždyť BIS má i na svých stránkách v rubrice ´Kdo jsme´ napsáno mimo jiné: "Jako instituce je přísně apolitická..."



Mluvčí BIS Ladislav Šticha.

O víkendu o tom Parlamentní listy zveřejnily článek s následným úvodem: "O bezvýznamnosti a bezcennosti Evropské unie. Mimo jiné i o tom hovořil exprezident Václav Klaus do Lidových novin, které z toho udělaly upoutávku na exkluzivní rozhovor. Naštvalo to novináře z Respektu Marka Švehlu, který se na Twitteru také vyjádřil: „Dávat si tyhle nebezpečné lži jako pouták na čtenáře, je vrchol ubohosti.“ Potud jde o běžnou názorovou výměnu. Nicméně Švehlův názor lajkovala i Bezpečnostní informační služba (BIS), která vše vysvětlila dosti nedůvěryhodně. Prý šlo o neopatrné listování v mobilním telefonu."

Rozzuřený Šticha

Když se ho na portálu Studenta.cz loni zeptali, jaké činnosti jako mluvčí vykonává, odvětil: "Pokud řeknu jen namátkou, patří mezi ně například vyřizování dotazů a žádostí veřejnosti, monitoring tisku, komunikace s nejrůznějšími organizacemi a samozřejmě novináři, mám na starosti webové stránky a sociální sítě, věnuji se částečně marketingovým aktivitám, přednáším, podílím se na personálních akcích, na přípravě podkladů pro různá jednání." Pravda, komunikaci s kritickými novináři tam neuvedl. Na svých stránkách na LinkedIn má heslo: "Krizová komunikace už mě připravila o pár let života, ale mě to pořád nějak baví." Parlamentní listy si však zažily opak!

Nakonec je třeba zdůraznit, že ParlamentníListy.cz komunikovaly s jeho dlouholetým předchůdcem v BIS Janem Šubertem zcela bez problémů. Dokonce s ním v Parlamentních listech vyšel po domluvě s tehdejším ředitelem kontrarozvědky Jiřím Langem dlouhý rozhovor.

