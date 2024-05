Než poslanci běželi na hokej: Házíte demokracii do kanálu, padlo k volební novele

reklama

Mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu k druhému čtení předlohy trvala dva jednací dny. V rámci druhého čtení se podávají pozměňovací návrhy. Poslanci opozičního hnutí ANO navrhli další úpravy koaliční volební novely, opoziční hnutí SPD prosazuje její zamítnutí.

Poslanci hnutí ANO předložili i několik spíše technických pozměňovacích návrhů. Patří k nim i povinné opatření hlasovacích lístků grafickým kódem, což by podle zdůvodnění mělo díky možnosti jejich načtení mobilním telefonem usnadnit volební akt zejména lidem se zrakovým postižením. Zda v závěrečném hlasování některá z opozičních úprav uspěje, není jisté. Návrh lídra SPD Tomia Okamury na zamítnutí celé novely dolní komora pravděpodobně zamítne.

Hned na úvod jednání se šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová pokusila jednání odsunout a navrhla přerušit projednávání bodu do 1. září, využila situace, kdy ve sněmovním sále nebylo ještě dostatek poslanců. Několik koaličních poslanců však přišlo s protinávrhy na přerušení schůze, aby získalo pár minut než vládní zákonodárci do jednacího sálu přijdou.

Stejně jako ve čtvrtek i v pátek probíhala zdlouhavá diskuse. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura měl dlouhý projev, v něm opakovaně varoval před korespondenční volbou, která by mohla vést až k občanské válce. „Pokud by docházelo k masivním manipulacím s hlasy, následoval by odpor občanů. A zpochybnění legitimity výsledků by mohly vést až k občanské válce,“ uvedl lídr SPD.

Také Alena Schillerová důrazně upozorňovala, že korespondenční volba by mohla přinést manipulace s hlasy. „Předložená podoba korespondenční volby zmrzačí náš volební systém a ohrozí důvěru ve volby. A připraví Českou republiku o demokratickou jistotu nevyčíslitelné hodnoty, neboť průběh voleb v naší zemi po celá desetiletí nikdo nikdy relevantně nezpochybnil,“ uvedla s tím, že návrh na zavedení korespondenční volby je v rozporu s Ústavou.

Poslanec SPD Jiří Kobza na sněmovním plénu uvedl, že vláda doufá, že jí korespondenční volba pomůže udržet se u moci. „Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují vysokou narůstající nespokojenost veřejnosti s vládnutím Fialovy pětikoalice a potvrzují docela významnou převahu opozice nad vládní koalicí, co se týče volebních preferencí. Vládní koalice oprávněně ztrácí víru ve svoji vlastní schopnost získat vyšší přízeň domácích českých voličů, protože není ochotna ani schopna změnit svoji neúspěšnou politiku. Proto se vládní politici domnívají, že by je u moci snad mohli udržet krajané v zahraničí, respektive jejich identity, kteří zde dlouhodobě vůbec nežijí a nemají negativní zkušenosti s jejich vládnutím, “ hřímal od řečnického pultíku.

Upozornil, že tím, že chce pětikoalice na sílu protlačit korespondenční volbu Sněmovnou, riskuje ústavní stížnost, jejíž projednávání a jejíž výsledek mohou vážně narušit integritu a legitimitu voleb do Poslanecké sněmovny v příštím roce.

„Zaslepeni účelovými kalkulacemi vládní politici předloženým návrhem házejí doslova do kanálu základní principy, na nichž demokratické volby stojí, a také důvěru občanů v ně a otvírají prostor k volebním manipulacím, až k falšování volebních výsledků,“ pokračoval Kobza.

Připomněl, jak při posledních prezidentských volbách v Americe i při posledních prezidentských volbách v Rakousku musely být výsledky první volby anulovány právě z důvodu manipulace s korespondenčními hlasy, a kdy se následně musely tyto volby opakovat.

„Korespondenční volba ostře dělí politickou scénu i veřejnost. Tato změna není prosazována neutrálně, analyticky a nestranně. Stalo se z ní ryzí politikum,“ uvedl Kobza, který volbu poštou označil za „perpetuum mobile výroby voličů“.

Opozice v pátek ostře kritizovala zástupce vládní koalice, že chce omezovat diskusi, protože se hraje hokej Česko vs. Finsko.

Šéf poslanců ODS Marek Benda v pátek označil chování opozice za téměř obstrukční jednání a proto navrhl, aby se hlasování o návrhu na vrácení garančnímu výboru uskutečnilo v 18:00, čímž by došlo k omezení diskuze, neboť další návrhy na přerušení se stanou nehlasovatelné. Následně proběhne podrobná rozprava.

Jeho návrh následně prošel. Prošel pak ještě i druhý návrh Marka Bendy o možnosti jednání a hlasování i po 21. hodině.

„Řekněme si celou pravdu, chcete jít na hokej. Svolali jste si mimořádnou schůzi, a to je pro vás důležitější,“ opřela se do koalice šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

ANO a SPD si následně požádaly o svolání mimořádného grémia Sněmovny. Po něm pak předseda poslanců ODS Marek Benda požádal o revokaci usnesení, kterým Sněmovna rozhodla o hlasování ohledně vrácení návrhu do garančního výboru na 18:00.

Návrh byl přijat, zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí prošla ve Sněmovně nakonec do závěrečného hlasování, to by se mohlo uskutečnit ještě do konce května.

