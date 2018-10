Nežádoucí osoby musíme udržet co nejdál od EU, shodly se země Visegrádu

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) by měla poskytovat jen podpůrnou funkci členským zemím EU při ochraně vnějších hranic Unie. Během dnešní společné schůzky v Bratislavě se na tom shodli ministři vnitra nebo jejich zástupci ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska. Tedy zemí, které společně tvoří takzvanou Visegrádskou čtyřku (V4). Zprávu přinesla ČTK.

„Naším cílem je efektivně fungující Frontex, ale Frontex, který plní spíše tu podpůrnou roli. Výlučná odpovědnost za ochranu hranic musí zůstat v rukou členských států,“ řekl na tiskové konferenci náměstek českého ministra vnitra Jakub Kulhánek.

Země V4 se také spíše rezervovaně stavějí k návrhu Evropské komise (EK) na zvýšení počtu pracovníků Frontexu z 1 500 na 10 000 lidí. Takový krok za běžné situace v oblasti migrace kritizoval například maďarský ministr vnitra Sándor Pintér. „Navržený počet je příliš vysoký, ovšem v případě ‚havárie‘ není třeba určovat horní hranici počtu lidí (Frontexu),“ řekl.

Pintér se také vyslovil pro to, aby Frontex mohl vykonávat činnost i mimo EU, a to na základě pozvání jednotlivých třetích států. „Nežádoucí osoby musíme zastavit co nejdále před schengenskými hranicemi,“ uvedl.

Slovenská ministryně vnitra Denisa Saková řekla, že zmiňované zvýšení počtu pracovníků agentury Frontex by znamenalo značný odliv odborníků z členských států EU.

Pochybnosti o účelnosti zvýšení počtu pracovníků a rozpočtu Frontexu již dříve opakovaně vyjádřil premiér Andrej Babiš.

Schůzky ministrů vnitra ve slovenské metropoli se měl zúčastnit i zástupce Rakouska, které se z účasti na jednání ale předem omluvil.

