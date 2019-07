Neziskovka u Libye sebrala pobřežní stráži 54 migrantů a unesla je na moře. Teď bude požadovat jejich přijetí v Evropě

Anketa Měla by ČSSD opustil vládu? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 1157 lidí

Pilloni přiblížila incident, jemuž předcházelo to, že 18metrová plachetnice Alex italské neziskové organizace Mediterranea Saving Humans s 11 členy posádky na palubě naložila 12 mil od libyjského pobřeží 54 osob. Učinili tak prý bez toho, aby měli pro tolik osob na palubě potřebné prostředky a technické vybavení. Pilloni upozornila, že by bylo možné, dle námořního řádu, na pomoc čekat u člunu, jenž je na exponovaném videu v celistvém stavu. U nedaleké petrolejové věže se prý plavily velké lodě a libyjská hlídka již rovněž byla na cestě.

Pobřežní stráž v Římě prý neziskovce sdělila, že mají zásah ponechat libyjským hlídkovým člunům. Na to prý ovšem posádka reagovala, že Libye je ve válce a že v zemi dochází k bombardování záchytných středisek pro utečence.

„Jak je možné, že neprchají žádní Libyjci? Kde jsou ty davy Libyjců prchajících před válkou do Evropy?“ táže se Pilloni s tím, že by bylo velmi zajímavé vědět, kdo na detenční středisko na předměstí Tripolisu „takto načasovaně“ útočil. Během náletu měly být svrženy dvě bomby, jedna z nich zasáhla prázdnou garáž a další obydlený hangár, ve kterém byli drženi uprchlíci. Podle zprávy několik osob vylíčilo, že dozorci začali střílet na ty migranty, kteří se po dopadu první bomby snažili utéci. Útok ve středu Rada bezpečnosti OSN nedokázala odsoudit, jelikož společné prohlášení zablokovaly USA. Podle diplomatů USA nesouhlasí s rezolucí, která kritizuje Haftarovu ofenzivu.

„Zrovna, když se soudně projednával případ Sea Watch, kdy ‚německá pašeračka nelegálních migrantů odmítla přijet s migranty do libyjského přístavu‘ a na moře vyjely další neziskovky... Kdyby tam nebyly neziskovky, tak by ani čluny nevyjely nebo by nebyly pašeráky vytaženy na moře. V každém případě je hned vedle Tunisko!“ přikládá argumenty Pilloni.

Pokračuje ve spádu událostí. Mediterranea Saving Humans měla dále již s naloženými migranty na palubě uprchnout z libyjské pátrací a záchranné zóny před hlídkovým člunem, který je dlouho pronásledoval. Neuposlechli prý ani výzvu k zastavení a upozornění, že se nacházejí v zóně jejich pravomocí.

„Libyi nepovažujeme za bezpečné útočiště. Je to trestný čin, odvézt zpátky do země postižené válkou ty, kteří z této země utíkají. S lodí Alex Mediterranea jsme na moři naložili 54 lidí, naštěstí předtím, než stačil zasáhnout libyjský hlídkový člun, který nám přikázal, abychom se zastavili. Neuposlechli jsme a přivezeme ty lidi do nejbližšího bezpečného přístavu,“ řekl pro deník La Repubblica spoluvlastník neziskové organizace Alessandro Metz po incidentu. A dodal, že nejbližším bezpečným přístavem je pro něho Lampedusa, jelikož Tunisko není součástí úmluv a nemá žádnou záchrannou zónu.

