Nic! Dvě tajná jednání Sněmovny. A zase nic. Ten člověk už nás stál tolik peněz. Nevěřím mu! Novinářský kolega potopil Kroupu

„Myslím, že kauza Kroupa překryla kauzu Vrbětice a udělala z ní kameňák. A to ještě fandím všem Kameňákům od Zdendy Trošky.“ To jsou slova komentátora Petra Holce pronesená v pořadu Xaver Live na kanále YouTube. Holec se vedle kauzy kolem Janka Kroupy a Jana Hamáčka vyjádřil i ke covidu-19 či k Pirátům.

Komentátor Holec se nejprve vyjádřil ke kauze kolem Janka Kroupy a k jeho investigativní reportáži ohledně neuskutečněné cesty Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. „Je to neuvěřitelný. Dvě tajný zasedání Sněmovny a nic. Nic zase. Ten člověk, ten už nás začíná stát tolik peněz, protože vidíte, Sněmovna ani se nemohla zabývat stavebním zákonem, který má zrychlit a zjednodušit výstavbu a samozřejmě všichni tady řeší drahé bydlení, které souvisí s tím, ale poslanci už dvakrát po sobě museli do Sněmovny na tajné zasedání, kam si pozvali šéfy tajných služeb a policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce, a ani je nenechali promluvit. Takže zažili jsme, to je premiéra velká, skutečně Janek Kroupa zraje do něčeho mnohem horšího než víno,“ poznamenal Holec.

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 83% Já fakt nevím 8% hlasovalo: 7822 lidí

Janek Kroupa je dle jeho slov posedlý svou vlastní pravdou a svou vlastní neomylností. „Má dlouhou stopu těch takzvaných investigativních omylů, dokonce pomohl několika nevinným lidem do vazby. Je to tři týdny, nebo měsíc, co pražský soud smetl ze stolu jeho kauzu z před roku, jeho reality show, jak odposlouchával nějakého lobbistu a obchodníka s dezinfekcí a radního Prahy 8. Tak celou tuhle kauzu soud smetl ze stolu. A vzpomeňte si na jeho kauzu o hospodaření Agrofertu, v Českém rozhlase. To skončilo tím, že velká rozhlasová a televizní rada tu reportáž označila za profesně chybnou, šéf Českého rozhlasu přišel o část prémií kvůli Kroupovi... a tomuhle člověku má někdo věřit?“ ptá se Holec, který dle svých slov víc věří Janu Hamáčkovi. „A to je politik, a já z principu politikům nevěřím,“ dodal s tím, že Kroupovi však nevěří už vůbec nic.

Holec následně hovořil i o Pirátech a o tom, jak strana pod vedením Ivana Bartoše chtěla rozpustit Sněmovnu. Dnes však Piráti a STAN tento záměr vzdali, a to pro nedostatek hlasů. „Chtěli, aby se volby, zcela vážně, konaly první víkend v červenci, nejlépe tedy, možná později. To je první prodloužený víkend v červenci s těmi svátky. A já jsem si myslel, že toto může napadnout skutečně jenom Piráty, protože Piráti jsou jiní lidé. To jsou jiní lidé, něco jako UFO, já myslím, že na ně nemůžeme vztahovat normální kritéria, jako vztahujeme na sebe. To je prostě nějaký výsadek nových a lepších lidí. Nevím, kde se tady vzali, ale doufám, že přinejmenším jejich popularita nebude trvat moc dlouho,“ podotkl Holec.

Následně se vyjádřil i ke covidu-19. „Vstupujeme, doufejme, do finále covidu. Otevírají se služby, školy a předpovídá se silný a velmi rychlý ekonomický růst. Který nás samozřejmě nechá zapomenout na covid, což si myslím, že po roce si zasloužíme. A benefit ekonomického růstu? Vždycky slízne vláda, stejně jako slízne kdyžtak všechny možný průšvihy. A když se daří hůř, tak se samozřejmě daří hůř vládám a daří se líp opozici, a naopak,“ poznamenal Holec.

