Ničení Babiše a msta: Po drtivém videu se vyvalily peníze a zlo

Na praktiky novinářů dlouhodobě používané proti Andreji Babišovi upozorňuje video, které koluje po internetu. Jeho autor o sobě prohlašuje, že je také novinář, a i to je jeden z důvodů, proč nechce prozradit svou identitu. „Pokud to video sestavil jeden novinář, pak tu máme geniálního novináře. Nemyslím si, že to je práce jedince, spíš předpokládám, že je to nějaký kolektiv, nějací PR kluci. Každopádně je to udělané velice profesionálně, možná je to příliš dlouhé, nicméně to, na co je v tom videu poukazováno, je podle mě hodně pravdivé,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se na video, které upozorňuje, jakým způsobem se mnohá média snažila Andreje Babiše co nejvíce očernit, dívá očima pedagoga. „Mně to přijde jako seminární práce studenta či studentky nějaké mediální školy. Když jsem učil, tak takovéto práce po nějaké praxi – s tím rozčarováním, jak vlastně média fungují – studenti psali. Na tomto videu je zajímavé, že je pojaté z pohledu za Babiše, ne tedy naopak. Viz díla Jaroslava Kmenty a kauzy Janka Kroupy jsou často vzorem. Takový ten boj s establishmentem jako v amerických filmech sedmdesátých let – lidi to mají rádi,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální radní Vadim Petrov.

Video by si do svých pořadů měli vzít Wollner nebo Fridrichová

Jiří Mikeš lituje, že se toto video nedostane víc mezi lidi a baví se při představě, že by se mu věnovala Česká televize. „Jsem zvědav, které mainstreamové médium najde odvahu a tohle odvysílá. To by chtělo, aby ho pustila Česká televize, a nechť pan Wollner nebo paní Fridrichová k tomu mají poznámky a lidé si sami udělají úsudek. Ve videu také zaznělo, že lidé nejsou hloupí, že si umějí udělat úsudek. Víc než dva měsíce před volbami jsem řekl, že Fiala bude premiérem a Babiš prezidentem. Vy jste k tomu dali do titulku, že to je fantastický scénář. No a ono to tak z poloviny už je. Oni proti Babišovi půjdou znovu. Ale lidi jim na to už neskočí. Opravdu nevím, koho by mohli proti panu Babišovi postavit. Nikoho takového nevidím. A to, co představují pánové Hilšer, Fischer a další, voliče rozhodně nezaujme,“ tvrdí mediální expert.

Autor videa dává do souvislosti novinářskou štvanici na Andreje Babiše s tím, že zakoupil mediální skupinu MAFRA, jejíž součástí jsou velké deníky MF Dnes a Lidové noviny. Podle něj ji zakoupil proto, aby se vyvaroval toho, že bude zničen novináři jako jeho předchůdci. A novináři se prý zachovali jako malé děti, kterým byla sebrána hračka, a začali o něm rozhlašovat, že je mafián, když kupuje noviny. Sami ovšem dle anonyma dokázali, že Babišův nákup neměl velký vliv, když jako houby po dešti vyrostly deníky nové, jako například Seznam Zprávy, Forum24, Neovlivní, Echo24 a podobně. Nicméně tito novináři se dle zdroje mstí Babišovi dál, například Forum24 je namířeno vysloveně proti němu.

Svatou válku proti Babišovi mohla koupě MAFRy odstartovat

Tahle nenávist valné části novinářské obce vůči Andreji Babišovi může mít opravdu kořeny v tom, že se rozhodl koupit vydavatelství se zmíněnými deníky a hodně jejich novinářů odtamtud prchlo. „To je opravdu zajímavý prvek, který jsem si dříve neuvědomil a něco na něm může být, že vůči Babišovi zahájili novináři svatou válku ve chvíli, kdy koupil MAFRU. Kdyby na poslední chvíli nezměnil své rozhodnutí, protože dohoda s Ringierem už byla vlastně hotová, možná, že by se nákup Blesku tolika novinářů nedotkl. Blesk by se mu hodil více, ale on tehdy nevěděl, kdo budou jeho voliči,“ upozorňuje člen RRTV Vadim Petrov.

Součástí výpovědi na videu je i poukázání na ekonomický rozměr útoků, jimž musel Andrej Babiš čelit. Od začátku svého působení ve vládě totiž některým vadil, protože svými opatřeními zmařil mnohé kšefty. Anonym připisuje Babišovi vítězství nad daňovými úniky. „Vadil zcela určitě, neboť je to schopný manažer, byznysmen, možná bez skrupulí, ale člověk znalý věci. Vydělal si peníze a stal se nezávislým, takže jako politik nemusí nikoho prosit: ‚Dej mi něco do kapsy, já za to pro tebe něco udělám‘. Znamenal tak ohrožení různých toků přidělování státních zakázek a podobně. Ještě se budeme divit, když si pan Fiala nechá udělat audit. Myslím, že by měl přijít audit i od pana Šlachty. On ho dlouho slibuje, tak ať to poví, kdo kradl, kde kradl a kdo pouštěl prachy politikům,“ vybízí Jiří Mikeš.

Vítězné koalice dostaly od milionářů doplatek za odstavení Babiše

Zatímco část střední a nižší třídy naivně oslavuje „změnu“, ti nejbohatší za odstavení Andreje Babiše od moci platí miliony stranám, co se dostaly k vládě a je předpoklad, že jim půjdou na ruku. „Vezměme agenda setting, tedy nastolování témat. Mocenské, podnikatelské, lobbistické, politické prostředí a mediální tvoří jeden ekosystém, kdy jeden potřebuje druhého. Spolupracují a zároveň se požírají. V poslední době mě zaujalo, a to je nové, jak vítězné koalice dostaly doplatek od skupiny milionářů, kteří zadali stranám, aby se proti Babišovi spojily. A když to udělaly a zafungovalo to, dostaly odměnu celou,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Vadim Petrov s tím, že autor tohoto videa by asi měl dělat něco jiného, protože v tomto prostředí by mohl být nešťastný.

Ve videu se objevilo také tvrzení, že každý novinář může jakéhokoli člověka jedním článkem či reportáží zničit a dehonestovat, že se bude stydět vyjít z domu. Při tomto konstatování si nelze nevzpomenout na reportáž pořadu Reportéři ČT o tehdejší senátorce profesorce Evě Sykové. Tu investigativci z Kavčích hor obvinili, že její pacienti museli platit za terapii kmenovými buňkami v rámci státem schváleného výzkumu. Hned druhý den ráno jí zvonil telefon a tehdejší šéf Akademie věd Jiří Drahoš jí oznámil, že buď sama odstoupí z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, nebo ji on sám odvolá. Reportéři tvrdili, že její počínání je v rozporu se zákonem. Pět a půl roku uplynulo a nad tímto tvrzením, které v té době účelově posloužilo, se zavřela voda.

Média bez reklamy budou čím dál závislejší, a to i na politicích

„To jsou hrozné věci, co se dějí. Před časem jsem se dočetl, že nějaký vedoucí pracovník České spořitelny řekl, že nebudou zadávat inzerci ‚podivným‘ novinám, časopisům, rádiím a jiným médiím. Vzpomínám si, když jsme tu po 89. roce začínali a já byl ředitelem jedné americké agentury, tak jsem dostal pokyn, abych nezadával inzerci do Rudého práva. Oni ho ještě takhle nazývali, i když už se jmenovalo Právo. Za tři neděle se mi ozvali: ‚Hele, Georgi, my jsme zjistili, že ty noviny jsou hodně čtené, tak tam tu inzerci dávej‘. Reklamu a inzerci by opravdu neměl zajímat politický profil média, mělo by je zajímat, kolik lidí to čte, kolik lidí se na to dívá, a podle toho tam tu komerční informaci dát, nebo nedat. Ale média, co píší o politice, jsou na politiky navázána. To už uvedlo mnoho odborných publikací, jak jsou novináři svázaní s byznysem a že jsou úplatní. Najdou se čestní a poctiví, ale většinou nepíší o politice,“ poznamenává Jiří Mikeš.

Proto je přesvědčen, že autor nebo autoři, kteří to video dali dohromady, mají pravdu. „S tím se, žel, nedá nic dělat. To je stejné na západ od nás jako na východ od nás. Prostě to tak je. A všimněte si těch útoků na reklamu. Nejdřív zakázali tabák. Teď chtějí zakázat alkohol. No a média, když jsou bez reklamy, tak jsou závislá na tom, kolik mají čtenářů či posluchačů. Ale protože je mediální trh natolik rozdrobený a je jich na něm tolik, tak musí média natahovat ruku k politickým stranám, které dostávají za volby miliony, nebo těm, co stojí za nimi, a ty těm médiím něco pustí. No a v pravou chvíli jim připomenou, že je čas, aby jim to jinou formou splatili. A ta média to pochopitelně udělají,“ popisuje Jiří Mikeš pro ParlamentníListy.cz, jak také média před volbami zafungovala.

