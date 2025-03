Nizozemský parlament odmítl plán zbrojení von der Leyenové

Dolní komora nizozemského parlamentu přijala návrh spoluzakladatele a předsedy pravicové strany JA21, která je v Evropském parlamentu součástí frakce ECR, Joosta Eerdemanse z 5. března o neúčasti Nizozemska v ReArm Europe. Eerdemans zdůraznil nesouhlas Nizozemska s principem společných evropských půjček a potřebu, aby zůstaly výdaje na obranu v rukou národních států.

„Jsme pro evropské zakázky, pokud to přinese výhody při pořizování vybavení. Ale obnovení dluhu, jak jsme to udělali s fondem na obnovu po koroně, je darem slabým zemím, jako je Francie, Itálie, Španělsko a Portugalsko,“ vyslovil se poslanec Eerdemans s odkazem na fond, který byl určený k podpoře členských států v řešení ekonomických dopadů COVID-19 krize prostřednictvím grantů a půjček na financování reforem a investic. Dále varoval před „pastí společného dluhu“. Pokud by bylo chudým zemím povoleno vytvářet další dluh, vedlo by to dle jeho názoru k vyšší inflaci a oslabení eura. „Je tu prostě velké nebezpečí, že bohaté země budou muset platit za jižní země,“ dodal Eerdemans, cituje nizozemská stanice WNL.

Přestože premiér Nizozemska, Dick Schoof, ReArm Europe podporoval, těsná většina, 73 pro přijetí návrhu a 71 poslanců proti, schválila návrh, který vyzývá kabinet, aby se Nizozemsko tohoto plánu neúčastnilo a vyjednalo výjimku, informuje on-line deník NL Times.

„Nizozemsko je zásadně proti společným evropským půjčkám a že výdaje na obranu musejí zůstat národním zdrojem,“ stojí ve schváleném návrhu.

Frans Timmermans, lídr spojení GroenLinks a PvdA, po hlasování vyjádřil nesouhlas s izolacionistickým postojem, který podle něj Nizozemsko zaujalo. Upozornil na potenciální negativní dopady tohoto přístupu. Na druhé straně Geert Wilders z PVV zdůraznil, že demokratické principy vyžadují, aby premiér získal souhlas parlamentu před tím, než se zaváže k tak významnému mezinárodnímu rozhodnutí, jako je účast na ReArm Europe.

Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová, svůj plán ReArm Europe představila jako reakci na potřebu posílit obrannou kapacitu EU. Součástí plánu je zvýšení výdajů na obranu členských států. „Pokud by členské státy zvýšily své výdaje na obranu v průměru o 1,5 % HDP, mohlo by to během čtyř let vytvořit fiskální prostor ve výši téměř 650 miliard EUR,“ uvedla v tiskové zprávě Leyenová, podle které by plán ReArm Europe mohl mobilizovat téměř 800 miliard eur.

Plán také zahrnuje půjčky ve výši 150 miliard eur, které mají členským státům pomoci s nákupem protivzdušné obrany, dělostřelectva, raket, „muničních dronů“ a systémů proti bezpilotním letadlům, jakož i s řešením dalších potřeb, jako je kybernetická bezpečnost a mobilita.

Pro navýšení výdajů na obranu a financování rozsáhlého zbrojení se shodly členské státy Evropské unie na mimořádném summitu v Bruselu minulý týden, informoval server Euronews. Prohlášení o další podpoře Ukrajiny však bylo přijato bez účasti Maďarska v čele s Viktorem Orbánem.

Prohlášením se státy zavázaly k dalšímu poskytování pravidelných finančních prostředků Ukrajině. Do roku 2025 by to mělo být až 30,6 miliardy eur. Evropská rada také zhodnotila dosavadní práci na vojenské podpoře Ukrajiny, včetně finančních prostředků, které byly na tento účel již vyčleněny a uvítala ochotu členských států EU urychlit a zintenzivnit snahy o pokrytí naléhavých vojenských a obranných potřeb Ukrajiny. Konkrétně jde o zvýšení dodávek systémů protivzdušné obrany, munice a raket, dále pak o poskytnutí nezbytného výcviku a vybavení pro ukrajinské vojenské brigády a další potřeby, které může Ukrajina mít.

Navíc Evropská rada vyzývá Radu EU, aby urychleně pokročila v práci na iniciativách vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jejímž cílem je koordinovat a zvýšit vojenskou podporu EU pro Ukrajinu.

Předseda Evropské rady António Costa, který jednání svolal, zmínil, že i přes Orbánův odlišný postoj zůstává Maďarsko izolované v rámci EU. „To znamená, že Maďarsko je mezi 27 zeměmi izolované. Respektujeme postoj Maďarska, ale je to jeden z 27 států. A 26 je více než jeden,“ uvedl Costa s tím, že i tak je s výsledkem spokojený a Evropská unie bude „bok po boku“ Ukrajině.

