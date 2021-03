Nouzový stav životy nechrání, dobrovolné očkování ano, zní z Trikolóry

reklama

Jak zároveň upozornil předseda odborné komise pro zdravotnictví Trikolóry primář Marek Zeman, ani přes dosavadní přísná vládní opatření se epidemiologická situace v naší zemi nijak příliš nezlepšuje. „Takže dejme sbohem velikonočním svátkům kdekoliv mimo domov. Samozřejmě pokud prodloužení nouzového stavu schválí Sněmovna. Musíme prý vydržet, světlo na konci tunelu je "na dohled". Nevím, nevím, podle mě jediné řešení, které se nabízí, je urychlená vakcinace, samozřejmě dobrovolná, co největšího počtu lidí. Nekonečné "lock-downy" nejsou správnou cestou,“ napsal doktor Zeman s tím, že už po první vakcíně významně klesá možnost těžkého až smrtelného průběhu onemocnění Covid-19.

„Ale vakcinace se nejen u nás, ale vesměs po celé Evropě s výjimkou Velké Británie vleče, přesto jsme ujišťováni, že vakcín zhruba od poloviny dubna bude významně přibývat. Uvidíme. V každém případě je škoda, že jich je v současnosti daleko méně, než se čekalo. Existuje-li nepřímá úměra mezi rostoucím počtem očkovaných a klesajícím počtem zemřelých, což se potvrzuje nejen v Izraeli, existuje i obrácená úměra mezi počty nenaočkovaných z důvodu nedostatku vakcín a počty zemřelých,“ upozornil zkušený lékař.

Podle jeho slov by se měla také změnit celá očkovací strategie. „Je-li skutečností, že již po první dávce vakcíny vzniká značná odolnost proti onemocnění Covid-19, pak by jednoznačně mělo dojít k upřednostnění očkování co největšího počtu osob alespoň první dávkou, před očkováním druhou dávkou. a to bez ohledu na to, co bylo původně výrobcem doporučeno. On totiž neměl čas zkoušet a čekat tři měsíce po první vakcíně. Prostě chtěl, aby účinnost byla přes 90 procent a tedy doporučil a otestoval podání druhé dávky vakcíny po 21 dnech,“ argumentuje Marek Zeman, který připomněl, že Česká vakcinologická společnost doporučila mimo jiné očkovat druhou dávkou po 6 až 8 týdnech. „Bohužel vláda, ač se vždy zaštiťuje odborníky, tento návrh odmítla s tím, že by posléze nebylo dost vakcín na druhou dávku,“ dodal Zeman.

Podle zdravotního experta se také zapomíná na ty, kteří nemoc již prodělali. „Ukazuje se, že ti, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19, což lze potvrdit vyšetřením protilátek z krve, mají imunitu, jen nevíme jak dlouhou. To ale nevíme ani u těch očkovaných. Je tedy na místě se ptát, zda by tato skupina osob nemohla rovněž s očkováním počkat, přičemž by měla "výhody" srovnatelné s již očkovanými?“ ptá se Zeman s tím, že nad rozsahem těchto případných výhod nechci v tomto chvíli diskutovat.

