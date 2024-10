Nová Kalouskova strana? Zapojen prý i „betonový král"

Miroslav Kalousek, už v pozici bývalého člena TOP 09 poskytl rozhovor Marii Bastlové na Seznam Zprávách. Vysvětlil v něm mimo jiné, proč stávající vládní koalice, ale i Piráti, ztrácejí důvěru voličů. Proti vládě postavil jihočeského hejtmana Martina Kubu z ODS, který tamní volby vyhrál silou 47 procent hlasů.

I když jsou věci, za které by vládu pochválil. Pochválil by ji prý za zvládnutí uprchlické krize, za chování v ruské agresi na Ukrajině, ale i při zvládnutí zatím posledních povodní. Ty podle Kalouska vláda v rámci možností zvládla skvěle.

Ale jedna věc ho prý na koalici zkrátka štve.

Prý by ještě pochopil, kdyby vláda před volbami slíbila reformy a po volbách řekla, že to nejde, protože se v pětikoalici nedohodli, ale nechápe, jak vláda mohla slíbit reformy, po volbách je nedělat, a ještě se chválit, jak jim ty reformy jdou skvěle.

„Ono se jim to nedaří a dívají se na tu bílou zeď a říkají, že ta zeď je černá. To mě jako voliče uráží,“ rozohnil se Kalousek

A hned pokračoval.

„To, že je tady prostor pro někoho, kdo by obsluhoval témata, která by dnešní vládní strany, které si říkají pravicové a které ta témata zcela opustily, tak ten prostor tady je. Zcela určitě. Já bych se skoro vsadil, že když je někde prostor a je velká poptávka, tak někdo s tou poptávkou přijde. To je prostě logický zákon trhu. Kdo to bude a kdy to bude, o tom odmítám spekulovat. Včetně toho, zda se na tom budu, nebo nebudu účastnit,“ nechal se slyšet Kalousek.

Pokud chce někdo představit nový projekt, musí to podle Kalouska stihnout do konce ledna. „Únor už je pozdě,“ pravil. A jedním dechem dodal, že to bude stát vyšší desítky milionů. Ale tady podle Kalouska ještě není největší problém. Problém je v tom, zda se najdou lidé, kteří budou chtít jít s kůží na trh a budou natolik odolní, že je nezničí ani to, když si o sobě někde přečtou „zaručenou informaci“, že kdysi kdesi „znásilnili nezletilého jezevčíka“.

CNN Prima News upozornila, že se Kalousek sešel s podnikatelem Tomášem Březinou, někdejším betonovým králem.

„Kalousek má údajně příslib několika politiků z TOP 09, ale i bývalých členů ANO nebo od Pirátů, že s ním do projektu půjdou. Zatím mu ale prý chybí silné osobnosti, na kterých by mohl stranu postavit,“ uvedla k tomu CNN Prima News.

A jednou z oněch výraznějších tváří by mohl být právě Tomáš Březina. Společné schůzky potvrdil i Miroslav Kalousek.

„Pan Březina je jedním z lidí, se kterými se bavím o tom, jestli by mělo, nebo nemělo smysl tady takovou politickou sílu nabídnout. To vám mohu potvrdit. Takových lidí bych vám sem mohl ale přivést třicet. Povídáme si, povídají si i beze mě. Mluví se o tom, protože ta poptávka tady je. Když tady ta poptávka je, tak se logicky přemýšlí o nabídce, jestli by měla smysl. Ale pokládám se za velmi odpovědného člověka. Při těch diskusích se musíte ptát, jestli by člověk neudělal víc škody než užitku,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News Kalousek.

