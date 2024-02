Nové Rakušanovo téma: Chce tlačit manželství pro všechny. Abychom byli „normální zemí“

04.02.2024 11:37

Manželství pro všechny by místopředseda vlády Vít Rakušan chtěl dostat do třetího čtení do konce volebního období. „Budeme na to tlačit,“ prohlásil pro CNN Prima News. Pro bude všech 33 poslanců STAN. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS podotkl, že STAN zřejmě nemá jiné téma než euro a manželství pro všechny.