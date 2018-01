Nové informace: Pane Drahoši, pozor. Možná budete v...

Favoritem prvního kola přímé prezidentské volby i nadále zůstává stávající hlava státu Miloš Zeman. Kdo s ním však podstoupí do druhého kola prezidentské volby, není podle průzkumu SANEP až tak jasné. Šanci podle něj má Jiří Drahoš, ale i Mirek Topolánek, Pavel Fischer nebo Michal Horáček.

V případě, že by se prvního kola zúčastnilo 60,3 % voličů, zvítězil by podle průzkumu se ziskem 31,4 % Miloš Zeman. Druhou příčku by uhájil Jiří Drahoš s 20,2 % hlasů. Na paty mu však šlape Mirek Topolánek se 17,1% podporou.

Za nimi jsou pak Pavel Fischer s podporou 10,2 % voličů či Michal Horáček, jehož podporuje 7,1 % voličů.

Stávající prezident Miloš Zeman nachází podporu zejména u voličů KSČM, SPD, ČSSD či hnutí ANO, Pirátů a nevoličů. A to zejména ve věku nad padesát let se základním či středním odborným vzděláním. Voliči Miloše Zemana jsou pak v drtivě většině z venkova, uvádí průzkum.

Největší rival Miloše Zemana, Jiří Drahoš, pak nejvíce podle SANEPu oslovuje voliče TOP 09, KDU-ČSL, ODS, STAN i hnutí ANO, a to napříč věkovým spektrem. Oslovuje vysokoškoláky i středoškoláky s maturitou. Jasnou podporu má pak Jiří Drahoš ve velkých městech.

Třetí Mirek Topolánek získává podporu zejména mezi bývalými voliči ODS, ale i bývalými voliči TOP 09 či u části voličů hnutí ANO.

Těch, co ještě nevědí, kohou budou volit, je 19,1 procenta. Ti nejvíce zvažují podporu Pavla Fischera (22,4 %), Jiřího Drahoše (20,8 %), Mirka Topolánka (14,8 %) a Michala Horáčka (11,9 %).

SANEP se tak liší od průzkumu agentury STEM, o němž psal včera server TN.cz. Miloše Zemana by podle něj mělo volit přes 45 procent lidí. Na druhém místě by pak skončil Jiří Drahoš s třiceti procenty, následovaný až Michalem Horáčkem s deseti procenty.

Kandidáty následuje Pavel Fischer, poté Mirek Topolánek s 5,5 %, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Petr Hannig a Jiří Hynek. „Celkově lze říci, že situace je taková stabilní, ustálená,“ podotkl k průzkumu ředitel agentury STEM Jan Hartl.

autor: vef