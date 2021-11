Noví poslanci v tom dělali zmatek. Fiala o včerejší ,,hádavé" Sněmovně

reklama

Vláda Andreje Babiše (ANO) dnes podala demisi. Premiér mluvil o tom, že chtějí fungovat jako doposud, pracovat naplno, podobně mluvili i ministři. Co by podle Fialy měla vláda dělat? „To, že vláda podala demisi, je v souladu s ústavou. Skončila ustavující schůze Poslanecké sněmovny, tak to má být. Teď by měl následovat ten krok, že pan prezident tu demisi přijme a pověří tu stávající vládu, aby ještě vykonávala svoji funkci do jmenování nové vlády. Zvyk je takový, že vláda samozřejmě rozhoduje, protože stále ještě vládne, není v opozici, ale neměla by dělat žádná velká systémová rozhodnutí, personální a další věci, které už vlastně takové vládě nepřísluší. Ale nemůže se tvářit, že je v opozici, protože v tuto chvíli pořád má k dispozici rozhodovací pravomoc, celý státní aparát, takže některé důležité kroky, jako jsou třeba opatření v boji s covidem a další věci, vláda musí dělat,“ zmínil Fiala.

Fiala následně hovořil i o tom, kdy by prezident mohl přijmout demisi vlády a kdy by se s ním mohl sejít on. „Podle informací, které mám, tak zřejmě začátkem příštího týdne, poté, co bude pan prezident přeložen na normální lůžko, tak by měla následovat návštěva současného premiéra Andreje Babiše u pana prezidenta, a pak někdy v průběhu toho příštího týdne bych měl navštívit pana prezidenta já,“ řekl Fiala, že schůzku domluvenou zatím nemá, ale termín schůzky se stanoví podle toho, zda skutečně v pondělí bude prezident Miloš Zeman přeložen na normální pokoj. „Logické je, a ono by to ani jinak být nemělo, že nejprve bude to setkání premiéra Andreje Babiše, který podává demisi, a pak bude následovat to setkání se mnou,“ sdělil Fiala.

„Při tom mém jediném setkání s panem prezidentem, které proběhlo formou videokonference, tak jsme se domluvili, že na tom dalším setkání mu představím kandidáty do té budoucí vlády,“ dodal Fiala. „Situace je trochu ztížená tím, že pan prezident je v nemocnici a zotavuje se ze svého onemocnění, takže ty kroky se tomu musí do jisté míry přizpůsobovat, což v tuto chvíli zatím ještě není problém, a doufám, že to ani problém do budoucna nebude. Já v tuto chvíli ještě – máme vše nachystáno, pracovali jsme, jednali, ale ještě nám zbývá ten poslední krok, a to je, aby pirátská strana schválila v referendu koaliční smlouvu a všechny náležitosti. To by se mělo stát do pondělí, takže teoreticky v pondělí bych mohl být připraven na jakékoliv další kroky. A je na panu prezidentovi, jaký postup vlastně zvolí,“ řekl Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do pondělí pak Fiala zaručuje, že pětikoalice bude domluvena na všech jménech ministrů. „Záleží to i na různých typech schvalování v jednotlivých politických stranách. Někde se k tomu musí vyjádřit vedení strany, jinde nějaký širší orgán. Takže máme čas a do pondělí budeme mít vše hotovo,“ řekl Fiala. Veřejnost by se měla jména dozvědět až poté, co je Fiala představí panu prezidentovi. „Teoreticky by to podle ústavy mělo být tak, že prezident jmenuje premiéra a na jeho návrh potom jmenuje vládu,“ sdělil Fiala.

Kdy by mohla být sestavena nová vláda, bude podle Fialy jasno příští týden. „Celkem vidím, že vláda Andreje Babiše dělá to, co Andrej Babiš ohlásil, to znamená, že chce rychle podat demisi, že chce rychle předat vládnutí. My jsme také připraveni, v poměrně rekordním čase jsme dali dohromady koaliční smlouvu, koaliční program a strukturu vlády, budeme připraveni na jmenování. Bude to záležet na panu prezidentovi,“ doplnil Fiala, že z jeho strany je určitě reálné mít vládu do konce listopadu. „Uvidíme ale, jestli to bude možné. V ideálním případě bych si představoval, že budoucí vláda by získala důvěru do konce letošního roku, do Vánoc. Mně by to připadalo dobré i z toho důvodu, co se děje v České republice. Prožíváme tady několik krizí dohromady. Krizi ekonomickou, kterou lidé pociťují při zdražování cen energií, bydlení, dalších věcí, máme tady covidovou krizi, je tu i jakási krize důvěry. Je potřeba, aby věci začala řešit vláda, která má jak legitimitu z voleb, díky mandátu občanů, tak taky už důvěru Poslanecké sněmovny,“ míní Fiala.

Podle jeho slov jeho lidé velmi intenzivně pracují, protože situace není jednoduchá. „Vláda za normálních okolností by měla mít sto dní hájení. Mně je jasné, že tohle tady ani být nemůže. My budeme muset rozhodovat prakticky okamžitě, i protože vláda Andreje Babiše tu zemi předává a bude předávat ve velmi špatném stavu a spoustu věcí nerozhodla, nechala být a je na té budoucí vládě, aby to hned začala dělat,“ dodal.

Závěrem se Fiala vyjádřil ke včerejší volbě vedení Poslanecké sněmovny. Nominantka Pirátů Olga Richterová však nezískala v prvním kole jednoznačnou podporu, získala ji až ve druhém kole. Nominant ODS Jan Skopeček pak měl větší podporu než ostatní. „Všichni naši kandidáti, těch pěti stran, na kterých jsme se domluvili, tak byli zvoleni. To je důležité. A včera tady byla poměrně složitá situace ze dvou důvodů. Jeden je, že tu máme spoustu nových poslanců a bylo také několik neplatných lístků, které určovaly potom výsledek té volby. Protože není úplně jednoduché, pro někoho, kdo se v tom nevyzná, přesně vyplnit ten hlasovací lístek. A druhá věc, a ta je taky podstatná, my jsme tady neměli pět poslanců, z toho byli čtyři nemocní a hnutí ANO se odmítlo párovat pro tu volbu. Což je běžný zvyk, a je to tradice. Proto ty výsledky byly, jaké byly. Ale všichni naši kandidáti byli zvoleni, což já pokládám za důležité a za skvělý výsledek,“ uzavřel.

Psali jsme: Ani prd bez očkování, chystá se. Ale přišla čísla: Mazec Kolář (TOP 09): Diktátora máme hned za humny Tak umřete. Vaše věc, že se neočkujete. Poslanec ODS jasně Nezaplatíme! Langšádlová usadila Sergeje Lavrova. Ten bude koukat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.