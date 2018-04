Novičok v kuchyni nevyrobíte, říká český expert v NATO

Amatéři by podle Osvalda ohrozili sami sebe. Osvald mimo jiné také uvedl, že nervový plyn rozhodně nepochází z Česka, jak uváděl Kreml. „Zcela to vylučuji a věřím zjištěním Britů, že Skripala zřejmě otrávil Novičok nebo jemu podobná látka,“ uvádí Osvald, jenž si osobně však neumí představit, že by v Evropě měly být využívány chemické zbraně.

„Novičok není mimochodem ani na seznamu zakázaných látek mezinárodní Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní. A ta dokonce ani její vzorky nevlastní. Já osobně jsem se s touto látkou ani s jejími modifikacemi nesetkal,“ sdělil s tím, že Novičok nelze považovat za součást chemické zbraně.

V Československu se pak dle jeho slov Novičok nikdy nevyráběl. „Navíc vše, co se u nás ve vyškovském Centru ochrany proti zbraním hromadného ničení kdy testovalo (kvůli ochraně, detekci a vývoji dekontaminačních směsí), tak vždy jen pod přísným dohledem expertů na dodržování Smlouvy o mezinárodní kontrole zákazu chemických zbraní,“ zmínil Osvald.

Kreml podle něj s obviněním vyrukoval podle osvědčené taktiky, že nejlepší obranou je útok. „Rusové ví, že se některé bojové otravné látky v Česku či v jiných státech testují – znovu říkám, že za velmi přísných podmínek, takže je velmi jednoduché nás obvinit. Pokud jde o Česko, jsou obvinění či spekulace, že by odtud mohl Novičok pocházet, zcela lichá a lživá,“ dodal.

Jak byl celý útok na Skripala proveden, pak nelze dle Osvalda s jistotou říct. „Britové z místa činu zatím neuvolnili žádné informace. Že by je někdo postříkal jedem? To je úplný nesmysl. Ke Skripalovi by ten útočník musel přijít v ochranném protichemickém oděvu. Jinak by dopadl stejně jako Skripal. Nervově paralytické látky jsou velmi složité skladovatelné a ještě složitěji se používají,“ zmínil Osvald s tím, že v celé kauze si zatím klade dost otazníků.