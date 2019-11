Novotný Rusku a Putinovi: Jsem šílenec! Vlasovci byli váleční zločinci. Ale... Nezůstane jen u pomníku

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) vytočil do běla ruskou ambasádu tím, že plánuje v Řeporyjích postavit pomník vlasovcům. V Epicentru vysílaném na serveru Blesk.cz promluvil o tom, jak moc to s pomníkem myslí vážně a jak podle něj dopadne jeho dopis adresovaný ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi.

Lidé v Řeporyjích podle Novotného jeho mediální aktivity nijak zvlášť neřeší, sám je tím prý překvapen. „Voliče to prakticky nezajímá, jsme vesnice. Tam je důležité mít čisto kolem kontejnerů, pochytané vandaly a pracovat. Myslím, že na mne nejsou hrdí, ale jsou se mnou spokojení, daří se nám. Nikdo mi nic nevytkl, maximálně se bojí, že mě zavřou," řekl Novotný.

V prosinci bude zastupitelstvo Řeporyjí schvalovat záměr postavit pomník vlasovcům za to, že pomohli osvobodit Prahu. Vlasovci jsou však rozporuplní tím, že za 2. světové války se přidali k nacistickému Německu, což se nelíbí Rusům. „Příběh vlasovců je dostatečně znám. Ano, byli to váleční zločinci, ale co to má společného s těmi třemi dny, co se odehrávaly v roce 1945? Vlasovci jeli 5. května za Američanama, ale vyslyšeli volání českého rozhlasu a odbočili do Prahy,“ poukázal starosta na to, co je důležité.

Získal zastání například u starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který si vysloužil kritiku ohledně sochy maršála Koněva v Dejvicích. „Dostávám ale zastání z různých míst, nevím ale, jestli to můžu říkat. V Řeporyjích je prostě historická paměť. Tady 6. května 1945 panovala čirá hrůza. Na Barrandově se střílelo. Chlapi se báli, kam schovají ženy s dětma, a v tu chvíli tam přijela celá divize s tankama,“ dodal Novotný.

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček uvedl, že „pokud mají Řeporyje historicky vztah k pomoci vlasovců Pražskému povstání, je to plně na rozhodnutí této městské části“. I prezident Miloš Zeman úlohu vlasovců uznává. Naopak bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta uvedl, že se jedná o „plíživou rehabilitaci nacismu“, což starostu Řeporyjí rozesmálo. „Pan Bašta je pitomec. To, co tenhle pitomec předvádí, je typická ruská rétorika,“ reagoval Novotný na Baštovo vyjádření a znovu zdůraznil: „Vlasovci byli váleční zločinci a za to asi přišli do pekla, ale tři sta jich u nás chcíplo prostě proto, aby zabránili zničení Prahy, jinak by dopadla jako Varšava. Je proto třeba je uctít.“

Kolik bude pomník stát? „Pomník chtějí zaplatit dvě skupiny fanoušků, Američané i Rusové. Na jeho postavení dostávám tolik finančních nabídek, že bych těch pomníků mohl postavit dvacet, nebo taky rovnou muzeum vlasovců,“ uvedl s tím, že věří, že Řeporyje jeho financování zvládnou sami. „Alokoval jsem si půl milion do rozpočtu na příští rok na dvě renovace a jednu pamětní desku, bez vlasovců. V tom objemu to ale zvládnu celé,“ doplnil.

„Já ten pomník postavím nečekaně, rychle a překvapivě. Já se budu tvářit, že budu vyhlašovat soutěž a takové kraviny. Ale jednoho dne ráno tam ten pomník prostě bude najednou stát. Nejsem tak blbej, že tu budu otevírat debatu a vyhlašovat soutěž. Chtěl bych, aby pomník stál na výročí 70 let od Pražského povstání,“ prozradil Novotný, který už má jasný plán, jak to celé zrealizovat. Nyní řeší především zabezpečení tohoto pomníku. „Chci do toho vrazit tak 150 tisíc, ty prachy vyděláme bez problémů,“ konstatoval řeporyjský starosta.

Na přetřes pak přišel dopis, který Novotný předal na ruské velvyslanectví a v němž reagoval na výtky velvyslanectví proti záměru vybudovat památník vlasovcům. Putinovi v listu například píše: Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí. „Tahle slova myslím naprosto vážně, je to pravda. Komunální politici si nemají hrát na zahraniční politiky, ale já tu kauzu nerozjel,“ řekl.

Následně dodal, že se pouze snaží vrátit Řeporyjím respekt a hrdost. „Jestli si támhle nějaký velvyslanec myslí, že nás tady bude cvičit... Já nesnáším, když na mě někdo vyvíjí tlak. Všem vykukům, co ubližují Řeporyjím a se kterými se tam peru, posílám zpátky vzkaz: Jsem šílenec, je mi všechno jedno a udělám si, co budu chtít. Nazdar!“ doplnil jasně starosta Řeporyjí Pavel Novotný s tím, že tuto příležitost využil k tomu, aby také zformuloval svá stanoviska, která v sobě má již delší dobu. Je mu prý jasné, že se dopis do rukou Putina nedostane. Věří však, že tímto dopisem skončila snaha ruské ambasády mu do toho „kecat“.

