Nový ministr Běhounek? Nejprve by musel sehnat alespoň nějaké lidi. Teď už nerozumí vůbec

Úvodem Jiří Běhounek popsal stav, ve kterém se právě nalézáme. „Velice stručně jsem ho popsal již 3. února, když jsem řekl, že jsme v háji. Bohužel se to prohloubilo a nastalo to díky tomu, že jsme všichni udělali od loňského března množství zbytečných chyb. Věřím, že se z toho nějakým způsobem dostaneme. Není to nic snadného,“ poznamenal Běhounek.

Následně hovořil o tom, jaká je situace v pelhřimovské nemocnici, kde je náměstkem. „Zatím situaci zvládáme i za cenu toho, že prakticky všechna ambulantní pracoviště už byla převedena jejich zaměstnanci do péče o covidové pacienty, otevřely se další covidové jednotky a základním problémem, který je dramatický podle mého soudu ve všech těch krajích, kde vyhlásili tento stav hromadného postižení osob, je nedostatek intenzivních lůžek. To znamená jednotek intenzivní péče a jednotek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních,“ míní Běhounek.

A co zpřísněná vládní opatření, jsou podle Běhounka dostatečná? „Domníval jsem se, že i když jsme zavřeli všechny školy, školky a všechna tato zařízení, se bude řešit průmysl. Kde jednoznačně vychází 40–50 procent nakažlivosti. Přistoupila k tomu vláda tím, že se bude testovat, potom ale vyzývám k tomu všechny, kdo budou mít pozitivní test, nebo zaměstnavatele, aby ty zaměstnance tam nepouštěli, protože se z toho jinak nevyhrabeme,“ sdělil Běhounek.

Následně se Běhounka moderátor zeptal na to, kdyby se čistě hypoteticky stal ministrem zdravotnictví, jak se spekulovalo, co by udělal jako první. „To jsou pěkné hypotézy, které běhají v mediálním prostoru,“ smál se Běhounek, ale odpověděl. „Tak nejdříve bych postavil nějaký tým, protože mám pocit, že tým na Ministerstvu zdravotnictví po odchodu nemalého množství odborníků je poměrně málo akční, a teď jsem zaregistroval, že ještě má odejít kolegyně Rážová, takže to už tomu vůbec nerozumím,“ dodal Běhounek.

Následně se vyjádřil i k tomu, co si myslí o slovech někdejšího koordinátora pro očkování Zdeňka Blahuty, který se nechal slyšet, že premiér Andrej Babiš (ANO) ovlivňoval rozdělování vakcín podle politických hledisek. „Slyšel jsem dnes interpelaci ve Sněmovně právě na toto téma jednoho z kolegů poslanců. Pan premiér to popřel, pana Blahutu trošičku očernil, ale já si myslím, že v začátcích, a to si přiznejme, v tom nebyl jasný systém. My jsme řekli, že to bude fungovat od nějakého data, vzpomeňte si, že první očkování začalo v podstatě již okolo Vánoc a potom 6. ledna, ale opravdu systém a ty jednotlivé části byly známy, pokud si pamatuji, 15. ledna. Takže nemohu vyloučit, že některé takovéhle kroky učiněny byly,“ zmínil Běhounek.

