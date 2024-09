Nový senátor Břetislav Rychlík v České televizi hájil svobodu ČT

„Musím poděkovat za hlasy občanům města Brna. Je to pro mne zvláštní, nová situace, nastává zlom. Šest let se budu muset věnovat tomu, do čeho jsem se pustil,“ uvedl nově zvolený senátor Rychlík pro Českou televizi.

Prozradil, co za témata chce v Senátu prosazovat. „Jsou to věci, o které se zajímám celý život. Ochrana přírody, to je v současné době jedna z nejaktuálnějších věcí. Dále je to vzdělání mladých, učím na vysoké škole, pro mě je vzdělání poklad do budoucna. A kultura, stále jsme nedosáhli 1 procento HDP, živá kultura je znakem vyspělé společnosti,“ uvedl.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4145 lidí

Varoval před populisty. „Musí se změnit to, aby elity naslouchaly celým skupinám lidí, kteří mají dojem, že se jim nikdo nevěnuje, tito lidé jsou pak snadnou obětí populistů, kteří mnohé naslibují. Populismus je prostě nebezpečný. V době šíleného šíření dezinformací, strašení občanů, je to jedna z klíčových věcí,“ uvedl s tím, že je velmi důležité, jak politici komunikují s občany.

Vládu Petra Fialy ocenil pro jejím přístup k válce na Ukrajině. „Tady je vláda velmi čitelná, chová se úplně skvěle, v mezinárodním kontextu je rovnoprávným partnerem. Demokraticky svět ví, co od nás očekávat,“ pokračoval Rychlík.

„Určitě se nemůžeme inspirovat tím, co se stalo na Slovensku, tam došlo k úplnému rozvrácení demokratických institucí, vidíte, došlo k totální likvidací veřejnoprávních médií, soudnictví je rozvracené, policie. To je nebezpečné. Slovensko i Maďarsko se vydaly cestou, která není dobrá,“ poukázal.

„Mne fascinují baltské země, ty to mají v hlavě srovnané, jejich politické elity jsou výborné. Oni jsou jedny z prvních na ráně Putinova teroristického režimu. Jsou to země, které za sebou mají totalitní zkušenost,“ zmínil Břetislav Rychlík, kde by hledal pro Česko inspiraci.