O 50 útoků denně navíc. „Vyčerpaný“ Putin přitvrzuje

Za necelé dva měsíce se bude Ukrajina bránit ruské agresi už tisíc dní v kuse. Obranu platí lidskou krví. Platí životy svých vojáků, ale i civilistů, které decimují ruské rakety a drony.

Potoky krve prolévá i 24. brigáda Ukrajiny. Vasyl Kapustej, Ukrajinec žijící již celá léta v Česku, ukázal, jak drastické to doopravdy je.

Kapustej naznačil, že vinu na těchto úmrtích z 24. brigády nese i Západ.

„Lidem na těch fotografiích vděčí celá Ukrajina za to, že se fronta v Časiv Jaru již celé týdny významně neposunula a nepřítel je tam stále držen na uzdě a nepostupuje dál… Je čím dál těžší sledovat tyto fotografie. Kvůli tomu, že Západ dodává Ukrajině jen tolik, aby neprohrála, ale ne dost, aby vyhrála a měla konečně klid, tak stále umírají další a další lidé…“ napsal Kapustej.

Nakonec podotkl, že je třeba se modlit, doufat, že jejich oběti nebyly zbytečné a myslet na obránce vlasti.

A zdá se, že potoky krve bohužel hned tak nevyschnou. Bývalý australský generál Mick Ryan ukázal graf, který naznačuje, že Rusové rozhodně neupouští od smrtících akcí.

„Ve srovnání s květnem je v průměru o 50 útoků denně více... Bohužel, nepřítel má stále rezervu sil a vyčerpání, které se obecně očekávalo v září, není vidět,“ napsal na sociální síti X s tím, že tempo ruských operací prozatím narůstá.

Navíc to vypadá, že do ruské armády přibudou čerstvé síly. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že po 1. říjnu chce dostat do zbraně a do bojů dalších 133 tisíc příslušníků. Má jít o muže ve věku 18 až 30 let. S informací přišel server německého deníku Bild.

„Všichni muži podléhající vojenské službě, kteří nejsou v záloze, musejí podle vyhlášky zveřejněné Kremlem nastoupit službu nejpozději do 31. prosince. Z pohledu Moskvy je nárůst naléhavě potřebný: Mezinárodní odhady předpokládají, že od začátku útočné války v únoru 2022 padlo 110 000 až 140 000 ruských vojáků,“ napsal server německého listu.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí slíbil, že dosáhne všech svých „cílů“ na Ukrajině, a oslavil druhé výročí anektování čtyř ukrajinských regionů.

„Pravda je na naší straně. Všechny stanovené cíle budou dosaženy,“ řekl Putin ve videoprojevu u příležitosti toho, co nazývá Dnem znovusjednocení – kdy Moskva v roce 2022 anektovala čtyři jižní a východní ukrajinské regiony.

„Společně bráníme bezpečnou, prosperující budoucnost pro naše děti a vnoučata,“ řekl Putin.

Na tuto část Putinova projevu upozornil server Kyiv Post.

