ODS a Piráti jásají. V novém průzkumu se pohnuli o několik desetin

V lednu by parlamentní volby vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 33,4 % hlasů. Výrazně zaostává ODS, která by byla druhá s 13,2 %, třetí by skončili Piráti, které by volilo 11,3 % voličů, vyplývá to z volebního průzkumu pro CNN Prima News společnosti STEM. Lidovci by zůstali mimo Sněmovnu.

Pokud by se volby konaly v lednu, dostalo by se do Poslanecké Sněmovny celkem šest politických subjektů.

S výrazným náskokem by skončilo hnutí ANO s 33,4 %. Druhá se umístila ODS s 13,2 % a třetí příčka patří Pirátům, které by volilo 11,3 % voličů, od podzimního šetření strany mírně posílili.

SPD by podpořilo 10 % voličů. Páté místo by získali Starostové se 7 %. Do Sněmovny by se také těsně dostala TOP 09 s 5 %.

Těsně pod zmíněným pětiprocentním prahem do dolní komory se pak nachází KSČM, která oproti předchozím volebním modelům posílila na 4,8 procenta. O něco hůře si pak vede SOCDEM (dříve ČSSD) s 3,1 procenty. Velký sešup dolů zažila především vládní KDU-ČSL – kdyby se rozhodla kandidovat sama do Sněmovny, podpořilo by ji jen 2,7 procenta voličů, ukázal volební průzkum pro CNN Prima News společnosti STEM.

V obecných stranických preferencích 35,7 procenta dotázaných uvedlo, že by hlasovalo spíše pro opoziční subjekty. Téměř 25 procent lidí by zase dalo přednost vládním stranám. Určitou roztříštěnost pak podtrhuje 9,4 procenta voličů, kteří by hodili svou obálku do urny mimoparlamentním stranám.

Lidovcům by se na záda musela dívat Přísaha (2,6 procenta) či Zelení (2,6 procenta). Svobodní překonali se svými 1,7 procenta i Trikolóru (1,4 procenta). Hnutí PRO Jindřicha Rajchla by nakonec nedosáhlo na státní příspěvek, jelikož by mu dalo hlas jen 0,7 procenta voličů.

