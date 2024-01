ODS proti euru? To už úplně neplatí, tvrdí Stanjura. Novináři sehnali jména

reklama

Poté, co prezident Petr Pavel v novoročním projevu vyzval politiky, aby zahájili kroky pro přijetí eura, reagoval premiér Petr Fiala (ODS), že jeho vláda se vstupem do eurozóny zabývat nebude.

V reakci na tato prohlášení Institut Václava Klause svolal na čtvrteční dopoledne tiskovou konferenci s bývalým prezidentem České republiky a zakladatelem ODS, který uvedl, že otázku opuštění české koruny považuje za zcela zásadní rozhodnutí o budoucnosti České republiky na dlouhá desetiletí dopředu. „Nesmí to být politicky a zájmově motivovanou akcí současné české vlády, některých politiků, prezidenta a zájmových skupin. Musí to být otázkou obecného konsenzu naší země,“ sdělil Václav Klaus, který představil dokument vytvořený jeho institutem nabízející analýzy a argumenty k zachování české koruny.

Klaus spolu s dalšími zástupci institutu vyzval zástupce vlády, aby upustili od aktivit směrem k urychlenému přijetí eura. Zároveň připomenul, že ani v rámci vládní pětikoalice nepanuje stoprocentní shoda pro přijetí eura.

Řada občanských demokratů se rozhodla proti společné evropské měně bojovat. Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil připomněl petici ODS pro korunu. „Zanedlouho tomu bude 10 let, co ODS odstartovala ‚Petici pro korunu‘. Požadovala v ní vyjednání výjimky z povinnosti přijmout euro a uspořádání referenda, zda ano, či ne. Pod peticí se sešlo na 65 000 podpisů, projednal ji i Senát,“ uvedl dnes na platformě X.

Jeho stranický kolega a odpůrce eura Jan Skopeček řekl, že k přijetí eura postrádá věcné argumenty. Naopak odmítá to, že euro přinese rychlý růst ekonomiky, jak tvrdí představitelé TOP 09, která si stanovila za cíl euro přijmout nejpozději do roku 2030. „Já bych také ocenil věcné argumenty. Argument, že euro přinese vyšší hospodářský růst, je lichý. I většina příznivců eura přiznává, že vyšší růst od eura čekat nelze. A realita to potvrzuje. Co se týče investic, porovnejme třeba Slovensko a ČR. Slovensko se ani s eurem nestalo pro investory lepší destinací než ČR s korunou... Když si čtu níže sdílený rozhovor, ptám se sám sebe, proč TOP 09 (a další pro euro strany) nevyhrávají samostatně volby a neválcují průzkumy, když je údajně euro takový voličský tahák?“ vyjádřil se na sociální síti.

Ukazuje se ale, že v řadách ODS přibývá členů, kteří volají po přehodnocení a přijetí eura zastávají. To potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS): „Debata v ODS je velmi živá a oproti minulosti roste mezi našimi členy počet podporovatelů eura,“ uvedl pro Seznam Zprávy Stanjura, který odhadl, že v ODS je stav 6 : 4 v neprospěch fanoušků společné měny.

Pozitivní postoj vůči přijetí eura postupně zaujímá také šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Více než doposud jsem se seznámil se situací a je jasné, že existují i argumenty pro. Dříve jsme se na to dívali z hlediska jediné položky – a to je zadluženost v eurozóně. Ale jsou i jiné aspekty a změnila se i společenská situace a zahraniční vztahy,“ nechal se slyšet šéf horní komory Parlamentu.

Také on hovořil o tom, že řada občanských demokratů je k debatám o přijetí eura nakloněna více, než tomu bylo v minulosti. Stejně jako Stanjura zmínil, že nejdříve je potřeba plnit kritéria a teprve potom začít přijetí eura řešit.

Zavedení eura by uvítala také poslankyně za ODS Renata Zajíčková. „Česká republika by k přijetí eura měla směřovat. Je to důležitý krok pro posílení politické důvěryhodnosti a ekonomické integrace v rámci Evropské unie,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

Ondřej Šimíček z ODS uvedl, že většina podporovatelů eura je i v modernizační platformě Česko.plus, které je sám členem. „Kdyby hlasovali všichni členové, už podle mě vyhraje euro,“ řekl s odkazem na diskuse se členy a vnitrostranické ankety.

