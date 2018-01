ODS vládu nepodpoří kvůli programu i svému závazku voličům

Za porušení zvyklostí parlamentní demokracie považuje Fiala fakt, že se Babiš ani nepokusil o sestavení většinové vlády s podporou Sněmovny a s necelými 30 procenty hlasů z voleb vytvořil vládu jednoho subjektu. Dalším důvodem pro hlasování proti vládě je to, že ODS nemá od voličů mandát, aby podobnou vládu podpořila.

Třetím hlavním důvodem je podle ODS programové prohlášení. Občanští demokraté považují za zbytečné ho do podrobností komentovat, když pro něj vláda nemá podporu a jde o pouhou mlhu a slohové cvičení. Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že polovinu tvoří nesplněné sliby minulé vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), na které se přitom ANO s ČSSD a KDU-ČSL podílelo.

Zbytek programu ukazuje, že Babiš chce vládnout sám a je mu jedno s kým, míní ODS. „V programu je něco, co vyhovuje KSČM, ČSSD, sem tam něco z našeho programu,“ řekl. Vadí mu také to, že vláda na mnoha místech slibuje připravit nový zákon, ale nekonkretizuje, co by bylo jeho cílem. Přímo proti programu ODS pak jde vládní prohlášení tím, že netrvá na snižování daní a omezování byrokracie, tvrdí ODS.