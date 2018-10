Obchodní ředitel českého Kapsche Karel Černý: Rýsuje se největší skandál současné vlády. Ministr dopravy vyhodil z okna minimálně pět miliard

„Rýsuje se tak největší skandál současné vlády. Beztrestně vyhodit z okna minimálně pět miliard korun z kapes daňových poplatníků a ještě si říkat dobrý hospodář – to přece nemůže projít ministrovi dopravy ani v Česku,“ tvrdí v dnešním rozhovoru pro Právo Karel Černý, obchodní ředitel tuzemského Kapsche, a dodává, že tendr rozhodně není u konce.

„Ministr dopravy Dan Ťok spolu s premiérem Andrejem Babišem nově ohlásili ústup od kritizovaného rozšiřování mýta na silnice prvních tříd. Neměli byste to jako kritici regionálního mýta přivítat?“ zeptali se redaktoři Práva v rozhovoru Karla Černého, obchodního ředitele společnosti Kapsch.

„Je to skandál, který by v jiné zemi vedl k okamžité demisi ministra dopravy. Celé to jeden a půl roční divadlo s mizerně připraveným tendrem či nedávno nezákonným podpisem smlouvy posloužilo jen k tomu, že se tady za miliardy postaví nový a zbytečný mýtný systém v podání Kellnerových firem. Nejprve ministr rozhodne o rozšiřování mýta do regionů jen proto, aby mohla vyhrát satelitní technologie. Nevadí mu, že tím způsobí vyhození stávajícího plně fungujícího mýtného systému v mnohamiliardové hodnotě do koše. A teď Babiš a Ťok řekli, že zavádět mýto v regionech nebudou. Celý tendr byl tedy vlastně zbytečný, vždyť rozsah zpoplatněných silnic zůstane po roce 2019 úplně stejný, jako je dnes. Pan ministr vytrvale mate veřejnost, když říká, kolik novým mýtem ušetří, a zřejmě mu na to skočil i premiér Babiš. Neexistuje pro stát levnější varianta než pokračovat v provozu stávajícího mýtného systému, který má stát plně zainvestovaný ve svém majetku. A je jedno, jestli mýto bude stát vybírat sám, nebo by místo Kapsche našel soutěží jiného provozovatele. Současný mýtný systém lze od roku 2020 dalších deset let provozovat bez dalšího za 8,9 miliardy korun. To je o dvě miliardy levněji, než nabídl vítězný SkyToll. Kdyby byl ministr dobrý hospodář, vysoutěžil by provozovatele svého vlastního mýtného systému a dosáhl by provozních nákladů klidně kolem pěti šesti miliard korun za 10 let. To je o polovinu méně, než co Ťok nedávno podepsal. To věčné srovnávání provozu stávajícího mýta s tím nově vysoutěženým je navíc naprosto nefér. Ministr zapomíná, že zatímco od roku 2007 pro stát provozujeme Škodu Superb, ministr si vysoutěžil Škodu Fabii a raduje se, že je levnější.“

„Podniknete kvůli těmto novým skutečnostem další právní kroky?“ zněla další otázka v Právu na Karla Černého.

„Tohle přece nemůže zůstat jen tak. Vždyť už se musí ozvat i občané, organizace, jako je Transparency International. Jsme svědky plýtvání a pohrdání zákony, a to v podání garnitury, která se zaklíná bojem proti korupci. Samozřejmě upozorníme také ÚOHS, kterému ministr dopravy ještě před několika týdny tvrdil, že rozšiřování mýta do regionů platí a je neměnné. Jsem také zvědav na reakci politické scény, až se probere z volební kocoviny, protože tady se zjevně exekutiva utrhla ze zákonného řetězu. Bude zajímavé, zda takto nehospodárné řešení ukonejší prezidenta Miloše Zemana, který patří k odpůrcům regionálního mýta a dlouho prosazoval, ať se nevyhazuje do koše to, co léta skvěle funguje. Nic na tom nezmění ani nulové tarify na silnicích první třídy, protože to znamená pouze nastoupení takzvané slovenské cesty. Tam se mýto rozšířilo na takřka 17 tisíc kilometrů všech silnic, kvůli tomu výrazně vzrostly provozní náklady. Stát tam však na silnicích nižších tříd nevybírá od kamionů ani korunu. Proto na Slovensku přes padesát procent vybraného mýta spolyká sám provozovatel – SkyToll. Radují se tak oligarchové, a daňoví poplatníci pláčou. Kdyby takové rozhodnutí učinili v průběhu tendru, tak bychom jako uchazeč nabídli další využívání stávajícího mýtného systému, což by bylo suverénně nejlepší a nejlevnější řešení. Ministerstvo rozhodlo o rozšíření mýta do regionů, kvůli tomu vysoutěžilo za miliardy nový systém, stávající vyhodilo do koše – a pak v závěru celé to rozšíření zruší! Vítězné konsorcium nechá postavit zbytečný mýtný systém na zelené louce, nakoupit půl milionu zbytečných satelitních palubních jednotek a provozovat systém, který bude mít vyšší náklady, a žádné příjmy navíc. Jde o Absurdistán, na který dopředu upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo se v Česku rozhodlo přikrýt to připravené divadlo s pomocí obcí a krajů, proto přichystali podpis společného memoranda o ústupu od regionálního mýta. Snad to pan Lukl ze Svazu měst a obcí nebo hejtmani ministrovi nezbaští,“ říká rezolutně Karel Černý



„Vraťme se ještě ke smlouvě o novém mýtu, kterou ministr dopravy podepsal s konsorciem CzechToll a SkyToll 20. září. Proč to považujete za nezákonné?“ zněla další otázka směrem k obchodnímu řediteli společnosti Kapsch Karlu Černému.



„Protože platilo a stále platí předběžné opatření vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které Ťokovi bránilo podepsat smlouvu do okamžiku, kdy budou řádně vypořádány i naše námitky ve formě rozkladu. Ministerstvo dopravy se pokusilo využít procesní kličku, při čemž bohužel aktivně asistovali i pracovníci antimonopolního úřadu. Ministerstvo se rozhodlo smlouvu podepsat a spoléhá na to, že když už se smlouva začne plnit, nikdo nebude mít odvahu zpětně zasáhnout. Byla porušena naše práva jako účastníka výběrového řízení, ale tady se hraje o vládu práva ve vyšším smyslu slova. Začal tady totiž převládat názor, že i když je něco nezákonné, ale má to posloužit zájmu státu nebo politiků, tak je to v pořádku. Ministerstvo mělo právo podat rozklad, tak proč jsme to právo nedostali i my? Proto jsme požádali ÚOHS, aby podpis smlouvy prohlásil za neplatný do doby, než budou naše odvolání řádně prozkoumána.“



„Věříte, že vám předseda ÚOHS Petr Rafaj vyhoví?“ byla jedna z posledních otázek v interview Karla Černého v Právu.



„Podle právníků, které jsme oslovili, je to vysoce pravděpodobné, protože právo je na naší straně. Nevyhovění by totiž otevřelo Pandořinu skříňku při řešení budoucí kauz před antimonopolním úřadem. Nicméně Prahou už běží šeptanda, že i tady se najde pro ministra Ťoka úniková varianta. ÚOHS sice konstatuje, že ministr smlouvu podepsal nezákonně, ale projeví pochopení, že zpětné zrušení kontraktu by mohlo vést k velkým škodám a udělí jen symbolickou pokutu. Jenže zrušení nezákonně podepsané smlouvy žádnou škodu státu způsobit nemůže! Když se nebude na jedničkách mýtné vybírat, stávající zpoplatněná síť už je pokryta současným fungujícím mýtným systémem. No a vlastní analýza antimonopolního úřadu konstatovala, že stát by v tendru stihnul najít nového provozovatele stávajícího mýta za sedm měsíců a do roka by šlo stihnout případně i převod provozu mýta pod stát,“ odpověděl v Právu Karel Černý.



„Ministr Ťok uvedl, že Kapsch neumí přijmout porážku a že všechny kroky podnikáte s cílem nepřijít v Česku o byznys. Není na tom kus pravdy?“ zeptalo se Právo na konci rozhovoru Karla Černého z Kapsche.



„Je pravda, že Kapsch ve světě častěji vyhrává, nedávno získal prestižní projekt modernizace mýtného systému ve Švýcarsku. Ale prohrát v tendru také umíme, jenže musí jít o tendr férový a zákonný. Ministerstvo nezvládlo připravit technologicky neutrální zadání bez chyb a přehmatů, vydalo uchazečům rozdílnou zadávací dokumentaci, utajilo kvalifikační kolo, aby mohly projít všechny přihlášené subjekty. Po otevření obálek nezkoumalo předběžné nabídky uchazečů, kromě jediné. Ustoupilo od soutěžního dialogu, který by vedl k dalšímu snížení předběžných cen. Nevyčkalo rozhodnutí ÚOHS a předčasně vyhlásilo vítěze. Nezvládnutý tendr antimonopolní úřad raději zrušil. Uplynul ovšem pouhý čtvrtrok, a aniž by nastaly nové skutečnosti, ÚOHS otočil o 180 stupňů a rázem je vše v pořádku. Neochránil naše práva podat účinně rozklad, když ministerstvo partyzánsky a rekordně rychle podepsalo smlouvu s vítězem. Korunu téhle špatné komedii teď nasadil ministr Ťok, když ustupuje od rozšiřování mýta.

