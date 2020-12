Obracení hlasů proti Trumpovi? Firma s vazbou na Clintonovy a Sorose? Advokátka Samková předložila závažné tvrzení, které zaznělo v USA

Advokátka Klára Samková sdílela na svém facebooku překlad toho nejdůležitějšího, co zaznělo na tiskové konferenci právního týmu prezidenta Donalda Trumpa. Podle právníků se jedná o obří volební podvod v USA. Do celé věci je podle nich zapojena firma s vazbami na Clintonovy, Venezuelu i miliardáře George Sorose.

Podle překladu zveřejněného Samkovou na tiskovce vystoupil šéf právního týmu, bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Měl prohlásit následující: „V době volební noci v Pensylvánii vedl prezident Trump o 700–800 tisíc hlasů a pak najednou prohrál. Máme odborníky z oboru statistiky, kteří jsou ochotni svědčit, že je téměř nemožné, aby se během tak krátké doby výsledky voleb změnily. Je to spekulace, ale po volbách vystoupilo mnoho amerických patriotů se svou výpovědí a z výpovědí vyplynulo, že se nejedná o jednotlivá pochybení nebo podvody, ale že se stejný vzorec opakuje v mnoha státech. Znamená to, že tu existoval z centrálního pracoviště koordinovaný plán s cílem provést tyto podvody převážně ve velkých městech kontrolovaných demokraty. Ve městech, jež mají dlouhou historii korupce. Počet případů podvodů například ve Filadelfii by naplnil knihovnu. Za posledních asi šedesát let podváděli snad v každých volbách. Totéž se dá říct o Detroitu. Jsou to města kontrolovaná demokraty, to znamená, že jim tam většina věcí projde,“ vysvětloval podstatu podvodu advokát.

Giuliani dále uvedl: „Podívejme se na to konkrétně: v Pensylvánii vede Biden o 69 140 hlasů. To není vítězství, ale podvod, protože tyto hlasy pocházejí z balíku 682 770 volebních listů, k nimž máme místopřísežná prohlášení, že v době počítání neproběhla jejich kontrola. Tyto volební lístky přišly poštou a u volebních lístků zaslaných poštou je velká pravděpodobnost podvodu, jak upozorňoval už prezident Jimmy Carter ve své zprávě, kde říká, že u hlasování poštou je velká pravděpodobnost podvodu.“

Hlasování poštou je podle Trumpova právníka vysoce rizikové a náchylné k podvodům: „Vám, kdo nikdy nevolili zasláním hlasovacího lístku poštou, nyní ukážu, proč je to tak jednoduché.“ Rudy Giuliani ukazuje novinářům volební lístek v obálce. „Vyplníte své údaje na obálce, jako je tato: jméno, adresu, okrsek apod., a podepíšete se. Volební lístek vložíte do vnitřní obálky, tu vložíte do vnější obálky, zalepíte a odešlete. Při počítání těchto lístků bylo téměř vždy ve Spojených státech umožněno sledovat otevírání těchto obálek republikánským i demokratickým inspektorům – až do těchto voleb, kdy proběhly podvody na masové úrovni. Důvodem bylo, že jediný způsob, jak ověřit, zda se nejedná o podvodný lístek, je v okamžiku, kdy obálku otevíráte a ověřujete ji. V okamžiku, kdy se obálka a lístek oddělí, je obálka ztracena na věky. To jediné, co zůstane, je volební lístek. Mohl ho poslat Mickey Mouse, mrtvá osoba nebo stejná osoba, která lístek poslala třicetkrát. Nikdy se to nedozvíme. Následné přepočítávání lístků třeba v Georgii už nic neřekne, protože podvodné lístky se pouze znovu spočítají. Nejde zkontrolovat, zda podpisy odpovídají volebním lístkům.“

Situace v USA je podle Giullianiho opravdu vážná a lidé se bojí o život. I přesto se našli odvážlivci i z řad demokratů, kteří o podvodech promluvili: „To nás přivádí do Michiganu, kde se taková čestná demokratka našla a řekla, že podváděli. Ukážu vám její místopřísežné prohlášení, protože vím, že o tom nepravdivě informujete – to když říkáte, že nemáme důkazy, že nemáme žádné konkrétní případy podvodu. Způsob, jakým o tom média informují, je téměř stejně hanebný jako samotný volební podvod. Američané mají právo o tom vědět a vy nemáte právo tyto informace zatajovat. Nemáte právo o tom lhát. A vy lžete. Občanka této země mi dovolila dát vám její jméno. Nemohu vám dát všechna místopřísežná prohlášení, protože se někteří z těchto lidí bojí, že budou pronásledováni, že jim bude vyhrožováno, že ztratí práci a přátele. Ztratili jsme právníky, protože jim bylo vyhrožováno. Měli jsme i právníky, kteří potřebovali ochranku. Co se v této zemi děje, je příšerné,“ soptil advokát a politik.

Jako další si na tiskové konferenci, jejíž překlad zveřejnila na své sociální síti advokátka Klára Samková, vzala slovo právnička Sidney Powellová. Podle jejího názoru do voleb v USA zasahovaly cizí státy, a to skrze software nasazovaný do počítačových volebních systémů: „To, čemu tady čelíme a co se den po dni čím dál víc odhaluje, je masivní vliv komunistických peněz přes Venezuelu, Kubu a pravděpodobně i Čínu a zasahování do našich voleb zde ve Spojených státech. Volební systém Dominion, software firmy Smartmatic Technology a software nasazovaný do dalších, zde používaných počítačových volebních systémů, tedy ne pouze do systému Dominion, byly vytvořeny ve Venezuele v režii Hugo Chaveze, aby si pojistil, že už nikdy neprohraje volby,“ prohlásila přímo před novináři.

„Samotný software byl vytvořen s mnoha proměnnými a zadními dvířky, přes něž se dá připojit k internetu, dá se do něho zasunout flash paměť apod. Jedna z jeho zásadních funkcí ale je schopnost ‚obracet‘ hlasy. Umí nastavit a pak provádět algoritmus, který pravděpodobně běžel po celé zemi a který určité procento hlasů pro prezidenta Trumpa prostě mění na hlasy pro prezidenta Bidena,“ uvedla dále Powellová.

Advokátka také informovala, že společnost Dominion je napojená různými formami na venezuelskou vládu, přední demokraty či na miliardáře a filantropa George Sorose. „Je zajímavé, že manažeři firmy Dominion nejsou nyní nikde k nalezení. Své kanceláře stěhují přes noc na různá místa, jejich pobočka v Torontu sdílela kancelář s jednou z entit napojených na Sorose. Jedním z hlavních vedoucích projektu Dominion je Lord Malloch Brown, muž číslo dvě pana Sorose v Británii a součást jeho organizace. Existují vazby vedení firmy Dominion na Clintonovu nadaci a na další známé politiky v USA.“

„Je to šokující, ponižující a maximálně znepokojující akt antivlasteneckého jednání. Ani si neumím představit, že lidé této země se něčeho takového jakýmkoliv způsobem účastnili. A chci, aby americká veřejnost věděla, že se nenecháme zastrašit. Američtí patrioti mají už plné zuby korupce od místní až po nejvyšší úroveň ve vládě. Tuto zemi získáme zpět, nenecháme se zastrašit, necouvneme a ten nepořádek vymeteme. Prezident Trump vyhrál tyto volby na celé čáře. Dokážeme to a budeme si tuto zemi nárokovat pro lidi, kteří hlasovali pro svobodu,“ zakončila Powellová bojovně svoji zprávu.

