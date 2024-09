Někdejší ukrajinský důstojník, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami_AU tvrdí, že Ukrajinci měsíc co měsíc získávají 30 tisíc rekrutů, měsíčně. To je relativně hodně. Jenže jen na první dojem. Tatarigami totiž upozornil, že nově vycvičení vojáci jsou zařazováni do nových jednotek, zatímco zkušené jednotky bojující na frontě, včetně tvrdých bojů u Vuhledaru, postupně zanikají. Umírají další a další veteráni a umírají dřív, než mohou jakýmkoliv nováčkům předat své bojové zkušenosti. A to je velký problém. Tak to alespoň vidí Tatarigami.

„…po absolvování výcviku jsou noví rekruti často zařazováni do nově vzniklých brigád, i když měli referenci z jiné jednotky, která je rekrutovala. Výsledkem je, že zkušené brigády, jako je 72., nyní naplno bojující u Vuhledaru, bojující od prvního dne bojů, ztrácí své veteránské jádro, aniž by řádně předávalo zkušenosti čerstvým rekrutům, protože většina je nasměrována k novým jednotkám. Stručně řečeno, problém není v nedostatku ochotných Ukrajinců, počty v náborech stoupají, ale spíše v bizarním manažerském rozhodnutí kdesi nahoře,“ napsal Tatarigami,

„Naštěstí Rusové od roku 2022 dělají stejné chyby a vytvořili plejádu nefunkčních jednotek,“ doplnil po chvíli.

Mezitím čínský ministr zahraničí Wang I varuje před další eskalací ruské agrese na Ukrajině.

server Kyiv Post. Čína je podle něj ochotna hrát roli zprostředkovatele jednání a nehodlá situace využít k dosažení jakýchkoliv sobeckých zisků.

Server Kyiv Post však v této souvislosti připomněl, že čínská podpora ruského obranného průmyslu sehrála významnou roli v posunu hybnosti bojiště na Ukrajině ve prospěch Moskvy, protože Číňané pomohli Rusům k cestě za moderními technologiemi ve chvíli, kdy Západ na Rusko uvalil sankce.

The Times 27. září informovaly, že západní představitelé odhalili, že blíže nespecifikovaná společnost Čínské lidové republiky (ČLR) posílá do Ruska řadu vojenských dronů k testování a případnému použití ruskými silami na Ukrajině. Západní představitel uvedl, že společnost ČLR podepsala dohodu s Ruskem v roce 2023 a že existují „jasné důkazy, že společnosti ČLR dodávají Rusku smrtící zbraně pro použití na Ukrajině“. Informaci převzal i washingtonský Institut pro studium války (ISW).

„Americký ministr zahraničí Antony Blinken 27. září uvedl, že zhruba 70 procent ruského dovozu obráběcích strojů a 90 procent dovozu mikroelektroniky pochází z ČLR a Hongkongu a že Rusko využívá tento dovoz k výrobě raket, obrněných vozidel a munice,“ doplnil ISW.

