Obtěžoval sestry, hrál si na pacienta. Arenberger na rozlučce zúčtoval s novináři

Odstupující ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger se odhodlal veřejně říct, proč na ministerstvu práskl dveřmi. Prý za to mohou novináři. Ty Arenberger nešetřil a poznamenal, že by čekal, že se mu publicisté omluví, když o něm publikují nepravdy a lži. Jenže žádná omluva nepřišla. Spíš další útoky. A Arenbergerovi prý došla trpělivost.

Čtvrtý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger, který začal resort řídit na počátku dubna tohoto roku, odchází. Nevydržel v úřadu ani dva měsíce.

Na tiskové konferenci zdůraznil, že špatně vyplnil majetkové přiznání, což je z jeho pohledu přestupek, za který byl však velmi popotahován ze strany novinářů.

„Také daně platím poctivě. Daňová přiznání mám v pořádku. Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání a vytvořil tak prostor ke kreativním spekulacím. Za tuto chybu v podobě přestupku jsem se už omluvil a tady to zopakuji. Ale to je také to jediné, co jsem provedl,“ zdůraznil Arenberger.

A poté se tvrdě obul do některých médií.

„To, co jsem ale zažil v poslední týden, připomínalo spíš mediální lynč, než seriózní zpravodajství od některých médií. Média na mě vytahovala různé kauzy, které i v momentě, kdy se ukázaly jako nepravdivé, tak se za ně nikdo z novinářů ani neomluvil,“ kroutil hlavou odcházející ministr

„Byla to zajímavá zkušenost s některými ze spektra novinářů. Nemohu říci, že všichni jsou stejní. Naopak. Potkal jsem řadu slušných, kterým děkuji. Bohužel však ty slušné přehlušila skupina, které rozhodně nešlo o pravdu, ale o prosazení jejich názoru. Zažil jsem chvíle, kdy tato skupina novinářů publikovala nepravdy, nerad říkám lži, jako to říkají někteří politici, ale téměř to tak bylo, manipulovala s kontextem tak, aby se skutečnosti hodily do jejich předem připraveného rámce. Byl jsem opakovaně překvapen, jaké nepřesnosti a zavádějící nepravdy publikují média, která sama o sobě tvrdí, že jsou seriózní. Přece např. vím, že jsem nemohl novináři něco potvrdit, když jsem s ním vůbec nemluvil. Přece vím, jaké povinnosti mám ve smlouvě a není možné, aby mně někdo vysvětloval, že tam je ještě něco jiného,“ rozčiloval se Arenberger.

„Politik v hlavách českých médií nesmí vypadat na veřejnosti dobře a už vůbec nemůže dělat nic s přesvědčením, že chce pomoct státu. Je totiž pro ně taková věc nepředstavitelná. Když to berete s klidem jako já, tak nastoupí vyšší level, tlak na rodinu. I to mi ale rodina tolerovala a já jsem to vzal jako daň za to, že jsem se rozhodl tuto funkci přijmout,“ pokračoval v palbě Arenberger.

Jedna věc je však podle něj totálně nepřijatelná.

„To, co ale považuji za opravdu nepřijatelné a za hranou slušného chování, je, když se novináři různými triky snaží dostat do nemocnice nebo na kliniku a neuvědomují si, že tak komplikují provoz zdravotnického zařízení. Ten novinář, který si hrál na pacienta a zabral místo někomu, kdo třeba to vyšetření opravdu potřeboval, to je smutné. Nebo ten novinář, který opakovaně nutil kolegy, aby mu chodili otevírat, sebral kapacitu sestrám, které se mohly věnovat pacientům. Víte, že jsem vždy byl vstřícný k novinářům, ale toto je podle mě za hranou,“ pravil Arenberger.

Proto se rozhodl odejít. Je prý přesvědčen, že jeho odchod neohrozí fungování ministerstva.

