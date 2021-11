Očkováním už to nezastavíte. Toto dělejte. Profesor Beran vidí spásu

reklama

Profesor Jiří Beran to na CNN Prima News komentoval, že je pro to, aby se zvýšila proočkovanost, ale u těch, u kterých je to nezbytně nutné, tedy asi u půl milionu lidí starších šedesáti let, jež nebyli očkováni ještě vůbec. „Určitě nemá smysl v této chvíli rozvíjet očkování pětiletých a sedmiletých dětí, protože ta vakcína se ukazuje, že nemá dlouhodobou efektivitu. Že samozřejmě u toho člověka, který je očkován, dojde k vytvoření minimální infekce na sliznici k vytvoření slizniční imunity, čili bez toho to nepůjde,“ dodal.

Beran dále uvedl, že Češi jsou zvyklí na velice kvalitní zdravotnictví, ale je zde mezera v přednemocniční péči, která je ponechána v rukou pacienta, aby případně usoudil, že jedna ze tří komplikací koronaviru dostoupila takové míry, že by se měl vydat do nemocnice. S lidmi v rizikové skupině je podle něho nutné pracovat ihned, jak se stanou pozitivními a řešit případné riziko srážení krve nebo přehnané reakce imunitního systému. Uznal, že u této skupiny má očkování velký význam, který se ukázal už na čtyřnásobném snížení smrtnosti.

Situace, i když se zhoršuje, tak je dle Berana „vcelku dobrá“. „Když se podíváme na ta čísla a neměli bychom si brát čísla z jednotlivých dní, protože v pondělí je hospitalizováno víc lidí, v sobotu a v neděli daleko méně, ale podíváme se na ty průměrné sedmidenní hodnoty, tak vidíme, že v těch nemocnicích je hospitalizovaných necelé dva tisíce lidí a z těch hospitalizovaných je to opticky jen o 20 % víc těch, kteří nejsou očkovaní. A vlastně když se podíváme na ty hospitalizované, tak je jedno, jestli je očkovaný nebo neočkovaný, každý desátý umírá. Což je výrazně lepší, než co bylo před tím rokem a je to tím, že ten efekt je naředěn těmi lidmi, kteří jsou očkováni.“

Opět podotkl, že zlepšení potřebuje hlavně přednemocniční péče. „Není možné to ponechat na tom, aby lidé si sami vyhodnotili svůj zdravotní stav, aby sami poznali, že mají příznaky zápalu plic, aby poznali, že mají příznaky nějaké tromboembolické nemoci (sraženin krve – pozn. red.) a vydali se do nemocnice,“ míní Jiří Beran, podle kterého je pro takové lidi nutné vypracovat jednoduché postupy, kdy se mají obrátit na lékaře.

Pokud jde o apely ministra Vojtěcha na odpovědnost, ty dle Berana nikdo poslouchat nebude. Zásadní chybou podle něj bylo porušení důvěry lidí v očkovací látku. „Ty šoty běžely nepřetržitě, hovořilo se o tečce za koronavirem,“ začal epidemiolog. Podle kterého opravdu není řešení „honit děti ve škole na testy“, ale zaměřit se na již zmíněnou přednemocniční péči v rizikové skupině, tedy u lidí starších šedesáti let a mladších s chronickými onemocněními, např. cukrovkou, vysokým tlakem nebo extrémní obezitou.

„V tuto chvíli, i kdybychom začali očkovat všechny, kdyby se zavedlo povinné očkování vakcínou, která nemá takový efekt jako ostatní vakcíny, které máme v povinném očkování, tak nikdy tu epidemii nezastavíme. My v tuto chvíli musíme zavést přednemocniční péči, která se bude týkat lidí v rizikové skupině,“ vyjádřil se epidemiolog.

Profesor Beran není překvapen, že v programovém prohlášení budoucí vlády není covid zmíněn, protože o „největší hrozbě posledních 50 let“ nebylo nic už v programech, se kterými šly strany a koalice do voleb. „Politici jsou v tuto chvíli velmi opatrní, chybí jim odvaha učinit kroky, které budou třeba nepopulární, ale napomohou této situaci,“ míní s tím, že je to škoda. Například proto, že Česko bude předsedat Evropské unii a mělo by ukázat, že se dokáže s epidemií vypořádat a ukázat, které kroky jsou dobré, potřebné a které jsou zbytné. Ovšem dle CNN Prima News byl covid v programech zmíněn.

