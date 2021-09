Od Pirátů: Babiš platí průzkumy! Říká se. Oznamte to, Senát prošetří

reklama

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO před koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé SPOLU 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima NEWS z přelomu srpna a září.

Volby do Sněmovny se uskuteční zhruba za měsíc, 8. a 9. října. Ve srovnání s předchozím průzkumem STEM ze srpna zvýšilo ANO náskok na dvě zmíněné koalice na druhém a třetím místě. Podobné bylo pořadí výsledků stran i v předchozích průzkumech jiných agentur.

„V posledních týdnech kolují zvěsti, že si Babiš kupuje v průzkumech +5 % pro ANO. Pokud je to pravda, je to vážné obvinění, které bychom měli prošetřit minimálně na půdě Senátu. Vyzývám oznamovatele, aby se nebáli a řekli pravdu veřejně. V sázce je naše demokracie,“ poznamenal k výsledkům průzkumu Wagenknecht na svém twitterovém profilu.

V posledních týdnech kolují zvěsti, že si Babiš kupuje v průzkumech + 5% pro ANO. Pokud je to pravda, je to vážné obvinění, které bychom měli prošetřit minimálně na půdě Senátu. Vyzývám oznamovatele, aby se nebáli a řekli pravdu veřejně. V sázce je naše demokracie.

— Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) September 12, 2021

„Pane senátore... dnes a denně vidíme v přímém přenosu, jak si Babiš kupuje za naše vlastní peníze všechno. Média, novináře, ziskovost Agrofertu, chamtivost služebníků a svědomí zbabělců... průzkumy jsou v tom marginálie. Nechte to být, průzkumy nejsou volby,“ odvětil mu někdejší poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Kupuje si za peníze daňových poplatníků, jak píšete, skoro vše. Ale manipulace volebních průzkumů marginální podle mě není. Nad tím bych oči úplně nezavíral,“ zareagoval ještě Wagenknecht.

Vládní hnutí ANO v poslední době posiluje pozici na první příčce volebních průzkumů. V předešlém průzkumu STEM ze srpna získalo ANO zhruba 31 procent hlasů, SPOLU téměř 22 procent a Piráti se Starosty skoro 19 procent. V průzkumu STEM z konce června mělo ANO jen asi 27 procent, zatímco tehdy druzí Piráti a STAN 24 procent, a v průzkumu z dubna dokonce ještě Piráti a Starostové vedli s 27,9 procenta.

Podobně jako ANO oproti předchozímu průzkumu posílilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to z 11,2 na 11,8 procenta. Mírně naopak klesla podpora komunistů z 5,8 na 5,4 procenta. Pod pěti procenty nutnými pro zisk křesel ve Sněmovně dále zůstává sociální demokracie. Dostala by 4,4 procenta hlasů. Do Sněmovny by se nedostala ani uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci, Přísaha nebo Volný blok.

Více než polovina účastníků průzkumu – 55 procent – má podle STEM jasno, které straně by nyní ve volbách dala hlas. Asi třetina lidí si není účastí ve volbách ani volenou stranou jistá. Dalších 11 procent uvedlo, že k volbám nepřijde. Průzkum prováděla agentura STEM v době od 31. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1 014 lidí.

Také v průzkumech jiných agentur se však ANO v poslední době posunulo před SPOLU a koalici Pirátů se STAN. Podle srpnového modelu agentury Median by volby vyhrálo ANO s 27 procenty. Druhá koalice SPOLU by měla 21 procent hlasů a uskupení Pirátů a STAN 20,2 procenta. V průzkumu agentury Kantar CZ získalo v srpnu ANO 27,5 procenta, zatímco SPOLU a koalice Pirátů a STAN shodně 21 procent hlasů. ČSSD v obou zmíněných průzkumech skončila stejně jako v průzkumu STEM pod pětiprocentní hranicí.

Psali jsme: Drtič Babiš, koalice dole: Pláč a vztek po průzkumu. Piráti a SPOLU? Další zlé info

„Reakce na STEM jsou zase směšné. Mimochodem. Kantar – střední datum sběru 62 dní do voleb, Median – 52 dní do voleb dnešní, STEM – 34 dní do voleb. Těch 28 (18) dní je strašná výhoda pro přesnost dnešního STEM a K ani M to nepřekoná možnou lepší metodologií,“ poznamenal volební sázkař Michal Sirový.

Reakce na STEM jsou zase směšné.



Mimochodem. ??



Kantar – střední datum sběru 62 dní do voleb

Median – 52 dní do voleb

dnešní STEM – 34 dní do voleb



Těch 28 (18) dní je strašná výhoda pro přesnost dnešního STEMu a K ani M to nepřekoná možnou lepší metodologií.#volby2021 ???? https://t.co/qghzRNRJyw — Michal Sirový (@sssirda) September 12, 2021

