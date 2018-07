Odboráři a vláda budou jednat o růstu platů, zasedne i tripartita

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Babiš dříve uvedl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

Anketa Komu teď budete fandit na mistrovství světa ve fotbale? Chorvatsku 29% Francii 4% Belgii 7% Anglii 4% Nikomu 56% hlasovalo: 2076 lidí



Tripartita bude odpoledne jednat mimo jiné o návrhu programového prohlášení druhé vlády Andreje Babiše (ANO). Koaliční kabinet ANO a ČSSD ve středu požádá Sněmovnu o vyslovení důvěry. Mezi další témata rozhovorů vlády, odborů a zaměstnavatelů bude patřit příprava státního rozpočtu na rok 2019, připravované změny ve stavebním právu a čerpání peněz z Evropských fondů v programovém období 2014-2020.



jzf mha

Psali jsme: Vlezou do garáže s basou piv a kouří si tam, říká o lidech hospodská z venkova. Staří nemají peníze. A uprchlíci... Podělali jsme si to sami. Vlivný muž českých médií přiznal, jak to bylo se Schwarzenbergem a Drahošem VIDEO Hochu, hochu, takhle v Rusku ne. Policie dala přes hubu fanouškovi. A dějí se věci Bez blábolení zpátky k hnojivám. Tomáš Klus zpíval ve Varech na festivalu a pustil se do Babiše i Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk