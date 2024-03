Odchod velvyslankyně Filipi. Lipavský jí nepodal ruku, Zaorálek se to pokusil napravit

reklama

Eva Filipi působila v řadách české diplomacie přes 30 let. Začínala ještě v československých dobách a skončila v čase, kdy se stal ministrem zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Působila v Iráku, v Libanonu i v Sýrii a právě v poslední jmenované zemi si vysloužila velký respekt, když jako jedna z mála diplomatek zůstávala na místě, když spolu bojovaly jednotky diktátora Bašára Asada na jedné straně a islámských radikálů na straně druhé. Jako diplomatka členské země NATO zde jednala i v zájmu Spojených států.

Ale ministr Lipavský ji ze služeb Černínského paláce propustil a prý jí ani pořádně nepoděkoval, což rozlítilo exministra zahraničí za sociální demokracii Lubomíra Zaorálka. Ten se proto rozhodl poděkovat jí za Českou republiku.

„Nevzpomínám si, že by se mi dostalo tolika poděkování od kolegů ministrů z jiných zemí v souvislosti s působením našeho velvyslance, jako tomu bylo v případě Evy Filipi za jejího působení v syrském Damašku. Opakovaně mi děkoval například ministr zahraničí USA John Kerry nebo německý šéf diplomacie Frank-Walter Steinmaier, ale stejně tak její práci oceňovala diplomacie Polska nebo Holandska,“ vyzdvihl Lubomír Zaorálek. „Jsem si jist, že kdyby byl ještě mezi námi Karel Schwarzenberg, tak by se také připojil k mému poděkování, protože jsme oba vždy velmi oceňovali práci, kterou Eva Filipiová odváděla na Blízkém východě. Bylo na ní vidět, že dělá práci, kterou má ráda, a která jí přináší radost a zároveň přitom z přesvědčení slouží zájmům České republiky a snaží se, aby to, co dělá, přinášelo její zemi maximální užitek,“ dodal.

Zeptal se také, zda si vláda Petra Fialy (ODS) práce této špičkové diplomatky neváží. A hned své poděkování Evě Filipi ještě rozvinul.

„Eva Filipi dokázala pracovat i ve velmi nelehkých podmínkách. Vzpomínám si, že jsem v době jejího působení musel opakovaně odmítat její návrhy, aby z Damašku byla stažena ochranná služba, která tam byla pro její bezpečnost, protože mi tvrdila, že je to pro ‚ty mladé chlapce‘ příliš nebezpečné a ona má o ně hrozný strach. Jí samotné, ‚staré bábě‘ se přece nemůže nic stát, říkala mi,“ podotkl volební lídr SOCDEM pro volby do Evropského parlamentu. „Děkuji Evě Filipiové za spolupráci a za to, co dokázala. Přeji jí hodně štěstí do dalších let,“ uzavřel Lubomír Zaorálek.

