Oddlužení: Piráti a STAN otočili o 180 stupňů. Vysvětlení? Patrik Nacher hledal marně

Dlužníci se svých závazků ohledně zdravotního pojištění apod. zřejmě budou zbavovat rychleji. Poslanecká sněmovna dnes schválila nová pravidla pro oddlužování. Zjednodušeně řečeno, může být za tři roky závazek pryč. Vládní předkladatelé příslušného zákona tvrdí, že lidi to vrátí dříve do normálního života, mimo šedou ekonomiku. Opoziční kritici jsou naopak názoru, že to neúměrně zhorší pozici věřitelů. Tzv. milostivé léto, které pomůže s dluhy u VZP, je poslední, ujišťoval v pořadu Interview ČT24 Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu ANO. Litoval, že neprošel senátní návrh pomoci s dluhy širší skupině dlužníků.

Úvodem se Patrik Nacher věnoval zdravotnímu pojištění, kdy někteří neplatiči dostali šanci zbavit se svého dluhu, aniž by museli zaplatit penále a další příslušenství spojené s vymáháním tohoto dluhu. „Tohle nazývám milostivým podzimem, navazuje na milostivé léto. Není to odpuštění za placení dluhů. V tomto případě se zaplatí jistina, dlužné pojistné, a odpuštěno bude to příslušenství,“ vysvětloval Nacher v pořadu Interview ČT24.

U zdravotního pojištění vznikl spor proto, že senátoři, zejména z řad Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL vrátili tu předlohu Poslanecké sněmovně rozšířenou pro širší okruh dlužníků na zdravotní pojištění. Bavili jsme se o tom, jakou verzi schválíme. Já jsem byl zastánce a jsem rád, že jsem přesvědčil náš klub, abychom schválili tu senátní verzi,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO.

Senátní návrh přišla před poslance obhájit senátorka Hana Marvanová, ale nepodařilo se jí je přesvědčit. Hlasovala pro něj vesměs jen opozice. „Naproti tomu i před všechny přísliby Pirátů a STAN se koalice nakonec rozhodla pro tu původní sněmovní užší verzi,“ poznamenal Nacher, že poslanci definitivně schválili oddlužovací akci, která lidem odpustí část dluhů na zdravotním pojištění, ale odmítli návrh senátorů, kteří chtěli původně schválené podmínky rozšířit tak, aby se akce dotkla většího počtu dlužníků.

Podle Nachera by bývalo lepší, kdy „milostivé léto“ pomohlo s dluhy u VZP širší skupině dlužníků, jak navrhovali senátoři, ne pouze několika stovkám lidí „Byť jsem předkladatelem té sněmovní verze, byl jsem rád, že to Senát rozšířil, bylo to pro mě milé překvapení. Snažil jsem z Pirátů a STAN dostat, proč z jejich strany přišla otočka o 180 stupňů. Vadí mi, že všichni byli proti jako jeden muž. Bohužel jsem se nic nedozvěděl. Přijde mi, že jsme nevyužili prostor,“ podotkl Nacher.

„Každopádně můžu diváky ubezpečit, že je to poslední fáze ‚milostivého léta‘. A je to původně řešení nánosů množství exekucí z minula,“ pokračoval.

„Třeba mnohem úspěšnější byl můj pozměňovací návrh zastavování marných bagatelních exekucí, který zdaleka neměl takovou mediální podporu jako ‚milostivé léto‘, protože se nedá tak lehce popsat. A tam se zastavily statisíce exekucí, takže mnohem více,“ řekl Nacher.

„Ta plusová položka je, že ti lidé zaplatí tu jistinu. A tu často ty zdravotní pojišťovny dneska od těch lidí nedostanou,“ dodal Nacher. Stát má jít příkladem. Neříká, že dluhy se nemají platit. Říká – máte 3 měsíce, abyste nám zaplatili jistinu, a my vám odpustíme ty nafouklé věci kolem. Pro lidi je to restart – zbavit se exekucí s placením. Ne, že nebudou dělat nic,“ vysvětluje Nacher. „Přijde mi, že když to uděláte jednou, tak je to v pořádku. Je to jednorázová akce, která byla odpovědí na to, že tady bylo 4,7 milionu exekucí, často nakumulovaných z minula.“

Letošní milostivé léto se uskuteční mezi 1. červencem a 31. listopadem. V této době musí dlužníci zaplatit dlužné pojistné. Zdravotní pojišťovny, především VZP, jim pak odpustí penále a poplatky.

Menší dluh bude možné splatit jednorázově. Částky přesahující pět tisíc korun bude možné uhradit až ve dvanácti splátkách, dluhy nad padesát tisíc lze rozdělit až do 36 měsíčních plateb.

První dvě milostivá léta se týkala soudních exekucí, přičemž druhá akce odbourala některé administrativní překážky komplikující průběh té první. Poté navazovala další akce, která ve spolupráci ministerstev práce a financí umožnila zbavit se nedoplatků na sociálním pojištění, drobných nedoplatků na dani či dluhů u celní správy.

