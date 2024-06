Odhalili jsme Turka moc pozdě, lituje Nerudová. Z hodnot neustoupí

Před volbami do Evropského parlamentu byla situace vyostřená především mezi hnutím STAN a Filipem Turkem, který kandidoval coby jednička za koalici Přísahy a Motoristů sobě. Turek spolu s lídryní kandidátky STAN Danuší Nerudovou se též utkali v duelu na CNN Prima NEWS: Střet dvou světů.

Obě strany ke komunikaci se svými příznivci hojně využívali sociálních sítích. Nerudová se na nich vymezovala vůči Turkovu urážení marginalizovaných skupin, Turek se zase negativně vyjádřoval o jejím intelektu. To například když poznamenal, že je Nerudová „kvalitně blbá“.

Po duelu se do Turka opřel i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Výčitky, že Nerudová v duelu Turka zbytečně zviditelňuje, odmávl s tím, že je dobře, že je Filip Turek vidět. „Celkem jasně se ukáže, že za tou siláckou fasádou toho zase tolik není,“ napsal na svém facebookovém profilu Rakušan.

Výsledky voleb ovšem ukázaly, že Filipa Turka preferovalo asi dvakrát více voličů než Danuši Nerudovou. Filip Turek získal celkem 152 196 preferenčních hlasů, jednička STAN jen 60 tisíc.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny po zveřejnění volebních výsledků v centrále STAN Nerudová podobně jako předtím Rakušan odmítla, že by hnutí STAN mělo co dočinění s nabytím Turkovy popularity tím, že mu svou kampaní dávali na sociálních sítích dostatek prostoru. „Naopak, já vám k tomu řeknu něco osobního. Na mě tři čtvrtě roku na sociálních sítích útočili, čelila jsem neuvěřitelnému hejtu, nájezdu jeho zfanatizovaných fanoušků, kteří byli sprostí, hulvátští, vyhrožovali. Lituji toho, že jsme se k němu začali vyjadřovat tak pozdě, měli jsme daleko dříve odhalit, kdo on je skutečně zač a jakou má minulost,“ uvedla Nerudová.

V duelu na CNN se například zaměřila na jednu z Turkových starších fotografií, na níž je v pozadí i svícen s hákovým křížem. Na sociálních sítích se následně neřešilo nic jiného, než zda je Filip Turek nacistou. Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v reakci na diskusi o Turkově údajné fascinaci nacismem mluvil o „šílené dehonestační kampani“, kterou proti Turkovi hnutí STAN rozjelo. Obvinil Víta Rakušana, že k vedení kampaně zneužil kapacit Ministerstva vnitra, v jehož čele stojí.

I přes to Přísaha a Motoristé sobě ve volbách získali 10,26 procenta. Pro hnutí STAN hlasovalo 8,7 procenta voličů, jeho předseda byl po zveřejnění výsledků zklamán – doufal ve dvouciferný výsledek. „Je to poučení, je to vystřízlivění. Komunisté se nám vracejí. Mysleli jsme si, že už je dávno po tom. Máme tady člověka, který se hlásí svými postoji, chováním a gesty k pravicovému radikalismu. To nás mrzí, protože jsme je chtěli porazit,“ řekl Rakušan.

Zda tedy kampaň STAN proti Turkovi pomohla, není jasné. „Každopádně jsme byli jediní, kteří měli odvahu to udělat a nasvítit ten problém. Nikdo další se k nám nepřidal, všichni strkali hlavu do písku, a to je úplná analogie s SPD. Když vznikala SPD, také všichni strkali hlavu do písku a najednou to byla parlamentní strana,“ připomněla Nerudová.

„Dlouho jsme viděli, že je to hnutí, které sílí. Byli jsme jediní, kteří ukázali, kdo za ně kandiduje. Byli jsme jediní a nikdo se nepřipojil. To je smutná zpráva o stavu naší společnosti,“ stěžovala si Nerudová také v pořadu Nový den na CNN Prima NEWS. Koalice Přísahy a Motoristů podle jejího názoru může představovat ohrožení české společnosti, a to i pro parlamentní volby, které se mají konat příští rok.

Případné chyby v kampani se podle slov Nerudové teprve budou analyzovat. Nerudová nicméně konstatovala, že výsledek je obdobný jako v jiných evropských státech. „My nemůžeme ze svých hodnot ustoupit. Jsme jediná ryze proevropská strana, a to zůstane, protože pro nás je to jediná zásadní hodnota,“ zdůraznila.

Ohledně původně vysokého volebního potenciálu STAN poukázala na dlouhodobě nízké volební jádro hnutí STAN. Konstatovala, že potenciál byl sice velký, ale koalice SPOLU ho lépe využila díky zdůraznění tématu porážky hnutí ANO. „Je pro mě naprosto děsivé, že 35 let po sametové revoluci jsou komunisté čtvrtí a před nimi jsou pravicoví extremisté. Proto nyní musíme zapracovat na tom, aby se to změnilo,“ dodala v závěru rozhovoru.

Vzkaz Nerudové: „Děláte ostudu všem opravdovým dámám.“

Vůči nářkům Nerudové se vymezila Gabriela Sedláčková ze Společnosti pro obranu svobody projevu. „Vážená mladá a pohledná dámo, uvědomte si už konečně, že jste pro smích všem lidem, kteří mají oči i uši. Ještě nikdy se mi nestalo, že by mi tolik progresivních přátel psalo, že Turka sice nesnášejí, ale Danuši ještě víc,“ vzkázala Nerudové Sedláčková v příspěvku na Facebooku.

Sedláčková připomněla, že v politice je kritika běžná a sociální sítě Denuše Nerudové jsou také plné urážek. „Když se podíváme na jakýkoliv starší příspěvek Danuše Nerudové, dokonce z dob, kdy ji ještě Turkovi fanoušci pravděpodobně vůbec nevnímali, je plný urážek. Tak to prostě je. V politice se kritizuje včetně urážek. Pořád. Se sociálními sítěmi o to víc,“ napsala Sedláčková.

„Pokud jste do politiky lezla a předpokládala, že vy můžete urážet každého, se smíchem hyeny a pohledem zmije, zatímco vás nemůže urazit nikdo... Pokud jste předpokládala, že vy budete skákat do řeči všem, zatímco každého za totéž okřiknete s výsměchem, že jste přece dáma, pak z ní, milá drahá, zase rychle odejděte, než bude pozdě,“ dodala směrem k Nerudové.

Sedláčková upozornila Nerudovou také na to, že její jednání nejenže není důstojné, ale také poškozuje reputaci žen v politice jako celku. Varuje ji, že by měla změnit své chování, než bude pozdě, a že takovým způsobem jenom přispívá k veřejnému výsměchu političek.